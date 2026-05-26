  • Home>
  • Gallery»
  • करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज?

करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज?

Karisma Kapoor Web Series Brown: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दो साल बाद अपनी आने वाली वेब सीरीज़ ‘ब्राउन’ के टीज़र के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं. सोमवार को रिलीज़ हुई इस पहली झलक में कपूर को रीटा ब्राउन के तौर पर दिखाया गया है, जो कोलकाता पुलिस की एक ऑफिसर हैं और एक परेशान करने वाली जांच में फंस जाती हैं. यह टीज़र उनकी पिछली ऑन-स्क्रीन मौजूदगी ‘मर्डर मुबारक’ के बाद उनकी वापसी का भी संकेत देता है.


By: Sohail Rahman | Published: May 26, 2026 5:00:13 PM IST

Follow us on
Google News
ब्राउन की कहानी क्या होगी? - Photo Gallery
1/8

ब्राउन की कहानी क्या होगी?

बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर के इस वेब सीरीज की कहानी एक डार्क-नोयर साइकोलॉजिकल क्राइम पर आधारित है.

You Might Be Interested In
पुलिस का किरदार निभाएगी करिश्मा कपूर - Photo Gallery
2/8

पुलिस का किरदार निभाएगी करिश्मा कपूर

बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर इस वेब सीरीज में पुलिस की भूमिका अदा करती हुई नजर आएगी.

किसने किया है निर्देशित? - Photo Gallery
3/8

किसने किया है निर्देशित?

अभिनय देव द्वारा निर्देशित 'ब्राउन', अभीक बरुआ के उपन्यास 'सिटी ऑफ़ डेथ' पर आधारित है.

You Might Be Interested In
कोलकाता पर आधारित है वेब सीरीज की कहानी - Photo Gallery
4/8

कोलकाता पर आधारित है वेब सीरीज की कहानी

इस कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता का एंग्लो-इंडियन समुदाय है और इसमें अपराध की जांच के साथ-साथ आघात और नैतिक जटिलता जैसे विषयों का भी मेल देखने को मिलता है.

टीजर हुआ रिलीज - Photo Gallery
5/8

टीजर हुआ रिलीज

करिश्मा कपूर की इस वेब सीरीज ब्राउन का टीजर सोमवार यानी (25 मई, 2026) को रिलीज हुआ था.

कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery
6/8

कब और कहां होगी रिलीज?

बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर की इस वेब सीरीज ब्राउन को ZEE5 पर बहुत जल्द देखा जा सकता है. हालांकि, रिलीज की तारीख अभी जारी नहीं की गई है.

पिछली बार मर्डर मुबारक में दिखी थीं करिश्मा कपूर - Photo Gallery
7/8

पिछली बार मर्डर मुबारक में दिखी थीं करिश्मा कपूर

'ब्राउन' से पहले कपूर मल्टी-स्टारर फ़िल्म 'मर्डर मुबारक' में नज़र आई थीं; एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद यह उनकी सबसे ताज़ा ऑन-स्क्रीन भूमिका थी.

You Might Be Interested In
ब्राउन वेब सीरीज करने पर क्या कहा? - Photo Gallery
8/8

ब्राउन वेब सीरीज करने पर क्या कहा?

इससे पहले, उन्होंने 'ब्राउन' को चुनने की वजह बताते हुए कहा था कि उन्हें इसकी परतदार कहानी और भावनात्मक रूप से जटिल किरदारों की बनावट पसंद आई थी.

Tags:
Karisma Kapoor
करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery
करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery
करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery
करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज? - Photo Gallery