करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज?
Karisma Kapoor Web Series Brown: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दो साल बाद अपनी आने वाली वेब सीरीज़ ‘ब्राउन’ के टीज़र के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं. सोमवार को रिलीज़ हुई इस पहली झलक में कपूर को रीटा ब्राउन के तौर पर दिखाया गया है, जो कोलकाता पुलिस की एक ऑफिसर हैं और एक परेशान करने वाली जांच में फंस जाती हैं. यह टीज़र उनकी पिछली ऑन-स्क्रीन मौजूदगी ‘मर्डर मुबारक’ के बाद उनकी वापसी का भी संकेत देता है.
ब्राउन की कहानी क्या होगी?
बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर के इस वेब सीरीज की कहानी एक डार्क-नोयर साइकोलॉजिकल क्राइम पर आधारित है.
पुलिस का किरदार निभाएगी करिश्मा कपूर
बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर इस वेब सीरीज में पुलिस की भूमिका अदा करती हुई नजर आएगी.
किसने किया है निर्देशित?
अभिनय देव द्वारा निर्देशित 'ब्राउन', अभीक बरुआ के उपन्यास 'सिटी ऑफ़ डेथ' पर आधारित है.
कोलकाता पर आधारित है वेब सीरीज की कहानी
इस कहानी की पृष्ठभूमि कोलकाता का एंग्लो-इंडियन समुदाय है और इसमें अपराध की जांच के साथ-साथ आघात और नैतिक जटिलता जैसे विषयों का भी मेल देखने को मिलता है.
टीजर हुआ रिलीज
करिश्मा कपूर की इस वेब सीरीज ब्राउन का टीजर सोमवार यानी (25 मई, 2026) को रिलीज हुआ था.
कब और कहां होगी रिलीज?
बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर की इस वेब सीरीज ब्राउन को ZEE5 पर बहुत जल्द देखा जा सकता है. हालांकि, रिलीज की तारीख अभी जारी नहीं की गई है.
पिछली बार मर्डर मुबारक में दिखी थीं करिश्मा कपूर
'ब्राउन' से पहले कपूर मल्टी-स्टारर फ़िल्म 'मर्डर मुबारक' में नज़र आई थीं; एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद यह उनकी सबसे ताज़ा ऑन-स्क्रीन भूमिका थी.
ब्राउन वेब सीरीज करने पर क्या कहा?
इससे पहले, उन्होंने 'ब्राउन' को चुनने की वजह बताते हुए कहा था कि उन्हें इसकी परतदार कहानी और भावनात्मक रूप से जटिल किरदारों की बनावट पसंद आई थी.