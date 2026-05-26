करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन कब और कहां होगी रिलीज?

Karisma Kapoor Web Series Brown: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर दो साल बाद अपनी आने वाली वेब सीरीज़ ‘ब्राउन’ के टीज़र के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं. सोमवार को रिलीज़ हुई इस पहली झलक में कपूर को रीटा ब्राउन के तौर पर दिखाया गया है, जो कोलकाता पुलिस की एक ऑफिसर हैं और एक परेशान करने वाली जांच में फंस जाती हैं. यह टीज़र उनकी पिछली ऑन-स्क्रीन मौजूदगी ‘मर्डर मुबारक’ के बाद उनकी वापसी का भी संकेत देता है.