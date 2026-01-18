इस हसीना ने खाई थी एक्टर्स को डेट न करने की कसम, प्यार में एक बार खा चुकी हैं धोखा; खुद किया था खुलासा

Minissha Lamba: बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा अक्सर अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं. वह अपने रिलेशन को लेकर अक्सर खुलकर बात करती हैं. मिनीषा आज अपने जन्मदिन की खुशियां मना रही हैं. मिनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह किसी को डेट कर रही हैं. उस समय मिनीषा ने खुलासा किया था कि जब उन्होंने एक एक्टर को डेट किया था तो उनके साथ धोखा हुआ था.