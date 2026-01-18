  • Home>
  • इस हसीना ने खाई थी एक्टर्स को डेट न करने की कसम, प्यार में एक बार खा चुकी हैं धोखा; खुद किया था खुलासा

Minissha Lamba: बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा अक्सर अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं. वह अपने रिलेशन को लेकर अक्सर खुलकर बात करती हैं. मिनीषा आज अपने जन्मदिन की खुशियां मना रही हैं. मिनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह किसी को डेट कर रही हैं. उस समय मिनीषा ने खुलासा किया था कि जब उन्होंने एक एक्टर को डेट किया था तो उनके साथ धोखा हुआ था. 


By: Preeti Rajput | Published: January 18, 2026 12:15:48 PM IST

मिनीषा लांबा को मिला था धोखा

मिनीषा लांबा ने आरजे (रेडियो जॉकी) सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासा किया था. सिद्धार्थ कन्नन ने इंटरव्यू के दौरान पूछा था कि क्या वह इस बॉलीवुड अभिनेता को डेट इसलिए नहीं कर रहीं क्योंकि उन्हें धोखा मिल चुका है.

मिनीषा लांबा ने खुलकर की बातचीत

इस सवाल का जवाब देते हुए मिनीषा लांबा ने कहा था कि सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि वह इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति को डेट करने में कतराती हैं. इसका कारण बताया कि उनके साथ हर समय बहुत धोखा हुआ था.

एक्टर को नहीं करना चाहतीं डेट

मिनीषा लांबा ने आगे कहा, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्स को डेट कर रहे हैं. ऐसे में किसी तरह का बयान देनी ठीक नहीं है. जिसके कारण किसी को ठेस पहुंच जाएं. मैंने यह फैसला केवल अपने लिए लिया था. क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है.'

मिनीषा लांबा ने खुद किया खुलासा

मिनीषा लांबा ने कहा, 'एक रिश्ते में जो मेरे साथ एक्टर था, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी इसलिए ऐसी थी कि वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते थे.'

रिलेशनशिप को लेकर की बातचीत

मिनीषा लांबा ने कहा था कि वह एक साल से अपने मौजूदा रिश्ते में हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने पार्टनर की पहचान को छुपाकर रखना चाहती हैं. क्योंकि वह उसकी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहती हैं.

साल 2015 में की थी शादी

मिनीषा लांबा ने साल 2015 में रेस्टोरेंट मालिक रियान थाम से शादी की थी. हालांकि, उनकी शादी लंबी नहीं चल पाई थी. मिनीषा लांबा और रियान थाम ने तलाक ले लिया था.
साल 2018 से ऐसी खबरें चल रही थीं कि मिनीषा लांबा और उनके पति अब अलग रह रहे हैं.

