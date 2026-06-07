श्रेयस अय्यर की है पत्नी? 2 बच्चों के पिता हैं क्रिकेटर! इस एक्ट्रेस के चौंकाने वाले दावे से खेल जगत में हलचल

Edin Rose On Shreyas Iyer: भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टी20 टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है. इसके बाद श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा तेज हो गई. श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से क्रिकेट फैंस को दीवाना बना लिया है. जब पिछले साल श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया, तो बिग बॉस फेम मॉडल ने अय्यर को लेकर बड़ा बयान दे दिया. एडिन रोज ने कहा कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपना पति मान लिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने श्रेयस अय्यर की मां बनने की बात कह दी. जानें कौन है ये मॉडल…