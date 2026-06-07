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श्रेयस अय्यर की है पत्नी? 2 बच्चों के पिता हैं क्रिकेटर! इस एक्ट्रेस के चौंकाने वाले दावे से खेल जगत में हलचल

Edin Rose On Shreyas Iyer: भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टी20 टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है. इसके बाद श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा तेज हो गई. श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से क्रिकेट फैंस को दीवाना बना लिया है. जब पिछले साल श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया, तो बिग बॉस फेम मॉडल ने अय्यर को लेकर बड़ा बयान दे दिया. एडिन रोज ने कहा कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपना पति मान लिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने श्रेयस अय्यर की मां बनने की बात कह दी. जानें कौन है ये मॉडल…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 5:45:41 PM IST

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कौन हैं एडिन रोज. - Photo Gallery
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कौन हैं एडिन रोज?

एडिन रोज एक भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो अपने ग्लैमरस और बोल्ड लुक के लिए जानी जाती हैं. एडिन रोज रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में भी नजर आई थीं, जहां से उन्हें काफी पहचान मिली थी.

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अय्यर को लेकर क्या कहा?

एडिन रोज ने एक इंटरव्यू में काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने कहा कि वह श्रेयस अय्यर के प्यार में दीवानी हैं. उन्होंने बताया कि वो अय्यर को काफी ज्यादा पसंद करती हैं. एडिन रोज ने कहा कि वह दिमाग में अय्यर को अपना पति भी मान चुकी हैं.

श्रेयस अय्यर को लेकर क्या बोलीं एडिन रोज. - Photo Gallery
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'अय्यर की मां बनना चाहती हूं...'

एडिन रोज ने बताया कि वह इस कदर अय्यर की दीवानी हैं कि वह खुद को उनके 2 बच्चों की मां भी मानती हैं. उनका कहना है कि वह पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के प्यार में डूब गई हैं.

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अय्यर पर क्यों फिदा हैं एडिन रोज?

मॉडल और एक्ट्रेस एडिन रोड ने कहा कि उन्हें श्रेयस अय्यर की विनम्रता, फोकस और उनका व्यवहार काफी अच्छा लगती है. वह इससे काफी प्रेरित होती हैं, जिसके चलते वह उनकी दीवानी हो गई हैं.

बिग बॉस फेम एडिन रोज. - Photo Gallery
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क्या अय्यर भी एडिन को करते हैं पसंद?

एक्ट्रेस एडिन रोज ने यह तो बता दिया कि वह श्रेयस अय्यर की बहुत बड़ी फैन हैं. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या श्रेयस अय्यर उनके बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर नहीं. हालांकि अय्यर को इस पर कोई बयान नहीं आया है.

भारतीय मॉडल एडिन रोज. - Photo Gallery
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ट्रोलिंग के बाद दी सफाई

एडिन रोज के इस बयान के सोशल मीडिया पर उन्हें PR स्टंट के नाम पर ट्रोल किया गया. इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनकी बात को लोगों ने गलत समझा है. वह स्वभाव से काफी सार्कास्टिक मैनर की हैं. उन्होंने सिर्फ मजाकिया अंदाज में यह बयान दिया था.

एक्ट्रेस-मॉडल एडिन रोज. - Photo Gallery
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सोशल मीडिया पर काफी फेमस

एडिन रोज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

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इन जगहों पर किया काम

एक्ट्रेस एडिन रोज साल 2023 में आई तेलुगु फिल्म 'रावणासुर' सुपरस्टार रवि तेजा के साथ एक स्पेशल आइटम सॉन्ग में नजर आई थीं. इससे उन्हें काफी पहचान मिली. इसके अलावा वह तमिल फिल्म 'LIK' में भी दिखाई दीं.

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Shreyas Iyer
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