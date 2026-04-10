क्या सच में WhatsApp पढ़ता है चैट? सामने आया बड़ा विवाद; एलन मस्क के बयान से मची सनसनी

प्राइवेसी पर फिर घिरा WhatsApp

व्हाट्सएप (WhatsApp) एक बार फिर यूजर प्राइवेसी को लेकर विवादों में है. कंपनी लंबे समय से यह दावा करती रही है कि उसकी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, यानी उन्हें भेजने और पाने वाले के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता. लेकिन हाल ही में उठे आरोपों और कानूनी विवादों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है, जिससे यूजर्स के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.