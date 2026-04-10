क्या सच में WhatsApp पढ़ता है चैट? सामने आया बड़ा विवाद; एलन मस्क के बयान से मची सनसनी
Elon Musk On Whatsapp: व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर विवाद गहरा गया है. एलन मस्क और पावेल डुरोव ने इसे असुरक्षित बताते हुए एन्क्रिप्शन पर सवाल उठाए हैं. Meta Platforms पर अमेरिका में मुकदमा भी चल रहा है. हालांकि कंपनी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चैट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.
प्राइवेसी पर फिर घिरा WhatsApp
व्हाट्सएप (WhatsApp) एक बार फिर यूजर प्राइवेसी को लेकर विवादों में है. कंपनी लंबे समय से यह दावा करती रही है कि उसकी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, यानी उन्हें भेजने और पाने वाले के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता. लेकिन हाल ही में उठे आरोपों और कानूनी विवादों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है, जिससे यूजर्स के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.
Elon Musk का बड़ा आरोप
टेक अरबपति Elon Musk ने WhatsApp को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे “पूरी तरह असुरक्षित” बताते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं किया जा सकता. Musk ने X पर पोस्ट करते हुए यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म की ओर आने की सलाह दी और दावा किया कि वहां बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है. यह बयान उनकी और Meta के CEO के बीच चल रही पुरानी प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है.
Meta पर ‘गुमराह करने’ का आरोप
WhatsApp की मूल कंपनी Meta Platforms पर अमेरिका में एक ‘क्लास-एक्शन’ मुकदमा चल रहा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावों के बावजूद यूजर्स को गुमराह किया. शिकायत में कहा गया है कि कंपनी के सिस्टम में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जिससे निजी मैसेज तक पहुंच संभव हो जाती है, खासकर मॉडरेशन या फ्लैग किए गए कंटेंट के मामलों में.
Pavel Durov भी हुए शामिल
Telegram के CEO Pavel Durov ने भी इस विवाद में कूदते हुए WhatsApp की आलोचना की है. उन्होंने दावा किया कि WhatsApp का एन्क्रिप्शन “गुमराह करने वाला” है और यह यूजर्स के डेटा को थर्ड पार्टी के साथ साझा कर सकता है. उन्होंने इसे “इतिहास का सबसे बड़ा उपभोक्ता फ्रॉड” तक कह दिया. हालांकि, यह बयान भी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा है.
Telegram का मॉडल कितना सुरक्षित?
Telegram खुद को सुरक्षित प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करता है, लेकिन उसका एन्क्रिप्शन मॉडल अलग है. Telegram की सामान्य चैट्स क्लाउड-बेस्ड होती हैं और सर्वर पर स्टोर होती हैं. केवल ‘Secret Chats’ फीचर में ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलता है. इस लिहाज से देखा जाए तो WhatsApp का डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन सिस्टम कई मामलों में अधिक मजबूत माना जाता है.
मुकदमे के गंभीर आरोप
इस क्लास-एक्शन मुकदमे में दावा किया गया है कि WhatsApp अपने कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और तीसरे पक्ष को यूजर मैसेज तक पहुंच दे सकता है. इसमें Accenture जैसी कंपनियों का नाम भी सामने आया है. शिकायत में “क्लेप्टोग्राफिक बैकडोर” जैसी तकनीकी शब्दावली का जिक्र किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एन्क्रिप्शन को बायपास करने की संभावना हो सकती है.
WhatsApp का जवाब और सफाई
WhatsApp ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कंपनी का कहना है कि वह पिछले एक दशक से Signal प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है, जो मजबूत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है. कंपनी ने साफ किया कि उसके सिस्टम में कोई “बैकडोर” मौजूद नहीं है और यूजर चैट्स सुरक्षित हैं. यह भी कहा गया कि केवल रिपोर्ट या फ्लैग किए गए कंटेंट की सीमित समीक्षा की जाती है.
यूजर्स के लिए क्या मतलब?
इस पूरे विवाद ने यूजर प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पर नई बहस छेड़ दी है. एक ओर बड़े टेक लीडर्स WhatsApp की आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कंपनी अपने सिस्टम को सुरक्षित बता रही है. ऐसे में यूजर्स के लिए जरूरी है कि वे अलग-अलग प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी को समझें और अपनी जरूरत के अनुसार सावधानी बरतें. फिलहाल, यह मामला कानूनी और तकनीकी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.