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WhatsApp का बड़ा बदलाव! 3 साल बाद Android Beta में आया नया Message Menu, चैटिंग होगी और आसान

WhatsApp एक नए अपडेट पर काम कर रहा है जिससे ऐप के कुछ खास फीचर्स के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा. यह अपडेट Android बीटा वर्शन में देखा गया है और फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध है. उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यह ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेगा क्योंकि WhatsApp इसे बड़े 


By: Anshika thakur | Published: June 11, 2026 1:40:17 PM IST

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WhatsApp का नया फ़ीचर - Photo Gallery
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New Look

WhatsApp ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिससे मैसेज मेन्यू का लुक बदल गया है. उम्मीद है कि इस नए डिजाइन से यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा.

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First Redesign

रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp ने लगभग तीन साल में पहली बार मैसेज मेन्यू को रीडिजाइन किया है. यह अपडेट अभी कुछ चुनिंदा Android बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

WhatsApp New feature - Photo Gallery
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Beta Preview

WhatsApp के आने वाले फ़ीचर्स पर नजर रखने वाले प्लेटफ़ॉर्म WABetaInfo ने इस अपडेट के बारे में जानकारी और पुराने व नए मेन्यू की तुलना करने वाले स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं.

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Gradual Rollout

इस नए फीचर को "रीडिजाइन किया गया मैसेज मेन्यू" कहा जा रहा है. हालांकि अभी कुछ ही बीटा यूजर्स इसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं लेकिन उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसे ज्यादा यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.

WhatsApp New feature - Photo Gallery
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Easy Access

मेन्यू तक पहुंचने का तरीका वही है. यह पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों में काम करता है यूजर्स को बस किसी मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करना होगा और नया मेन्यू उसके बगल में दिखाई देगा.

WhatsApp New feature - Photo Gallery
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Cleaner Layout

रीडिजाइन किए गए मेन्यू का लेआउट ज्यादा साफ-सुथरा है जिससे उपलब्ध ऑप्शन का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. Android और iPhone डिवाइस पर इसका लुक थोड़ा अलग हो सकता है.

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Wider Release

WABetaInfo ने यह भी बताया कि यूजर्स लंबे समय से इस फीचर का इंतजार कर रहे थे. बीटा टेस्टिंग के बाद उम्मीद है कि WhatsApp जल्द ही इसे ऐप के स्टेबल वर्शन में सभी यूजर्स के लिए जारी कर देगा.

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