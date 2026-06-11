WhatsApp का बड़ा बदलाव! 3 साल बाद Android Beta में आया नया Message Menu, चैटिंग होगी और आसान

WhatsApp एक नए अपडेट पर काम कर रहा है जिससे ऐप के कुछ खास फीचर्स के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा. यह अपडेट Android बीटा वर्शन में देखा गया है और फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा टेस्टर्स के लिए ही उपलब्ध है. उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यह ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेगा क्योंकि WhatsApp इसे बड़े