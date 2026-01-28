अब नहीं होगा आपका WhatsApp हैक! ऐप में आया एडवांस सिक्योरिटी फीचर, अब बिना किसी टेंशन से करें इस्तेमाल

WhatsApp New Feature: मंगलवार को WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक एडवांस्ड सिक्योरिटी मोड लाने वाली लेटेस्ट टेक कंपनी बन गई. “स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स” नाम के इस नए फीचर की घोषणा करने के बाद, मेटा की मैसेजिंग सर्विस Apple और Google के साथ जुड़ गई है, जो अपने यूज़र्स को हैकर्स से ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा दे रही है, साथ ही उन्हें कुछ पाबंदियां चुनने का ऑप्शन भी दे रही है.