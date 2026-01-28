अब नहीं होगा आपका WhatsApp हैक! ऐप में आया एडवांस सिक्योरिटी फीचर, अब बिना किसी टेंशन से करें इस्तेमाल
WhatsApp New Feature: मंगलवार को WhatsApp अपने यूज़र्स के लिए एक एडवांस्ड सिक्योरिटी मोड लाने वाली लेटेस्ट टेक कंपनी बन गई. “स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स” नाम के इस नए फीचर की घोषणा करने के बाद, मेटा की मैसेजिंग सर्विस Apple और Google के साथ जुड़ गई है, जो अपने यूज़र्स को हैकर्स से ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा दे रही है, साथ ही उन्हें कुछ पाबंदियां चुनने का ऑप्शन भी दे रही है.
WhatsApp में नया फीचर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नया फीचर WhatsApp की सेटिंग्स में एक-क्लिक ऑप्शन है, जो कई तरह के डिफेंस को एक्टिवेट करता है.
तीन एडवांस फीचर
इसमें अनजान सेंटर से संदेश भेजने वाले से मीडिया और अटैचमेंट को ब्लॉक करना, लिंक प्रीव्यू (यानी, चैट में URL दिखाने वाले थंबनेल) को डिसेबल करना, और कॉन्टैक्ट से आने वाली कॉल को साइलेंट करना शामिल है. ये तीनों फीचर्स एडवांस्ड यूज़र्स और संभावित सिक्योरिटी खतरों से निपटने वाले लोगों के लिए हैं.
हैकिंग से बचने में मिलेगी मदद
एक रिसर्चर जो सिविल सोसाइटी के लोगों को हैकिंग से बचाने में मदद करता है, उसने इस नए मोड के लॉन्च को "एक स्वागत योग्य कदम" बताया. जानकारी के मुताबिक द सिटिजन लैब में काम करने वाले जॉन स्कॉट-रेल्टन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे."
मेटा को मिली बड़ी कामयाबी
मेटा अपने हाई-रिस्क यूज़र्स के लिए बेहतर सुरक्षा देने वाली तीसरी बड़ी टेक कंपनी है. एक ब्लॉग पोस्ट में, WhatsApp ने कहा कि हालांकि उसके सभी यूज़र्स की चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, लेकिन यह फीचर उन लोगों के लिए था जिन्हें "अत्यधिक सुरक्षा" की ज़रूरत है.
apple ने लॉन्च किया था ये फीचर
जानकारी के मुताबिक Apple ने भी 'लॉकडाउन मोड' नाम का "एक ऑप्शनल, अत्यधिक सुरक्षा" फीचर लॉन्च किया था, जो "बहुत कम लोगों" के लिए था जिन्हें एडवांस्ड डिजिटल खतरों का सामना करना पड़ सकता है.
मिलेगी एडवांस सुरक्षा
यह फीचर यूज़र्स को ज़्यादातर मैसेज अटैचमेंट और लिंक प्रीव्यू को डिसेबल करने की सुविधा देता है, साथ ही FaceTime कॉल्स और वेब ब्राउज़िंग पर भी पाबंदियां लगाता है.