WhatsApp ग्रुप्स हुए और स्मार्ट! आए Member Tags, Text Stickers और Smart Event Reminders

Member Tags:

WhatsApp अब यूज़र्स को ग्रुप चैट में अपने नाम के आगे एक कस्टम लेबल/टैग जोड़ने की सुविधा देता है ताकि वे अपनी भूमिका या पहचान बता सकें (जैसे, “अन्ना के पापा,” “कोषाध्यक्ष,” “गोलकीपर”). ये टैग हर ग्रुप के लिए अलग होते हैं इसलिए ये अलग-अलग चैट में अलग हो सकते हैं.