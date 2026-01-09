WhatsApp ग्रुप्स हुए और स्मार्ट! आए Member Tags, Text Stickers और Smart Event Reminders
WhatsApp ने नए ग्रुप चैट फीचर्स की घोषणा की है जिसमें मेंबर टैगिंग, टेक्स्ट-बेस्ड स्टिकर और कस्टम इवेंट रिमाइंडर शामिल हैं. ये फीचर्स बातचीत को ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड, एक्सप्रेसिव और कोऑर्डिनेट करने में आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
Member Tags:
WhatsApp अब यूज़र्स को ग्रुप चैट में अपने नाम के आगे एक कस्टम लेबल/टैग जोड़ने की सुविधा देता है ताकि वे अपनी भूमिका या पहचान बता सकें (जैसे, “अन्ना के पापा,” “कोषाध्यक्ष,” “गोलकीपर”). ये टैग हर ग्रुप के लिए अलग होते हैं इसलिए ये अलग-अलग चैट में अलग हो सकते हैं.
Better Context in Groups:
मेंबर टैग व्यस्त या बड़े ग्रुप चैट में कन्फ्यूजन कम करने में मदद करते हैं, जिससे लोगों के लिए यह जानना आसान हो जाता है कि कौन कौन है बिना इसके कि सभी को अपना प्रोफ़ाइल नाम बदलना पड़े.
Text Stickers:
अब आप WhatsApp में स्टिकर सर्च बार में कोई भी शब्द या वाक्यांश टाइप करके उसे स्टिकर में बदल सकते हैं, जिससे बातचीत करने के और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव तरीके मिलते हैं.
Save Stickers Directly:
नए बनाए गए टेक्स्ट स्टिकर्स को पहले चैट में भेजे बिना सीधे आपके स्टिकर पैक में सेव किया जा सकता है जिससे उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
Smarter Event Reminders:
जब आप किसी ग्रुप चैट में कोई इवेंट (जैसे कि मीटअप या मीटिंग) बनाते हैं, तो अब आप कस्टम अर्ली रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि पार्टिसिपेंट्स को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएं जिससे प्लान छूटने की संभावना कम हो जाती है.
Better Coordination:
ये इवेंट रिमाइंडर इन-पर्सन मीटिंग और ऑनलाइन मीटअप दोनों के लिए उपयोगी हैं जो इनवाइटीज़ को इवेंट के आधार पर एक कस्टमाइज़ेबल रिमाइंडर शेड्यूल प्रदान करते हैं.
Ongoing Group Improvements:
ये नई सुविधाएँ WhatsApp की मौजूदा ग्रुप चैट क्षमताओं जैसे बड़ी फ़ाइल शेयरिंग (2 GB तक), HD मीडिया, कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग, और वॉयस चैट पर आधारित हैं जो ग्रुप कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाती हैं.