WhatsApp यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान! ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी; हमेशा के लिए बंद हो सकता है आपका अकाउंट

WhatsApp New Rules: WhatsApp आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. चैटिंग से लेकर ऑफिस के काम तक हर चीज इसके जरिए होती है. लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं करते, तो आपका अकाउंट अस्थायी ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए भी बैन हो सकता है. इसलिए इन जरूरी बातों को जानना बेहद जरूरी है.