WhatsApp के ये 7 प्राइवेसी फीचर्स जानते हैं? आपकी चैट को बना देंगे पहले से ज्यादा सुरक्षित

WhatsApp privacy features: क्या आपको लगता है कि आपका WhatsApp पूरी तरह से सुरक्षित है? हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे दमदार इन-बिल्ट टूल्स के बारे में पता न हो जो आपकी प्राइवेसी को काफी बेहतर बना सकते हैं और आपकी पर्सनल बातचीत को सुरक्षित रख सकते हैं. आइए, ऐसे ही सात फीचर्स पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हर WhatsApp यूजर को पता होना चाहिए.