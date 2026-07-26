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WhatsApp के ये 7 प्राइवेसी फीचर्स जानते हैं? आपकी चैट को बना देंगे पहले से ज्यादा सुरक्षित

WhatsApp privacy features: क्या आपको लगता है कि आपका WhatsApp पूरी तरह से सुरक्षित है? हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे दमदार इन-बिल्ट टूल्स के बारे में पता न हो जो आपकी प्राइवेसी को काफी बेहतर बना सकते हैं और आपकी पर्सनल बातचीत को सुरक्षित रख सकते हैं. आइए, ऐसे ही सात फीचर्स पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हर WhatsApp यूजर को पता होना चाहिए.


By: Anshika thakur | Published: July 26, 2026 4:06:55 PM IST

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Chat Lock

अपनी प्राइवेट चैट को फिंगरप्रिंट, फेस ID या अपने डिवाइस के पासकोड से लॉक करें ताकि कोई और उन्हें न देख सके.

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End-to-End Encryption

सभी पर्सनल मैसेज, कॉल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड होते हैं जिसका मतलब है कि सिर्फ आप और जिसे मैसेज भेजा गया है वही उन्हें पढ़ या देख सकते हैं.

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Disappearing Messages

आप मैसेज को 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन बाद अपने-आप गायब होने के लिए सेट कर सकते हैं जिससे आपकी बातचीत प्राइवेट रहती है.

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View Once Media

फोटो और वीडियो को View Once के तौर पर भेजा जा सकता है जिससे पाने वाला उन्हें गायब होने से पहले सिर्फ एक बार ही खोल सकता है.

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Two-Step Verification

6-अंकों का PIN सेट करके अपने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाएं इससे यह पक्का होता है कि अगर कोई आपके सिम कार्ड का एक्सेस पा भी ले तो भी वह आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

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Privacy Controls

Everyone, My Contacts या खास तौर पर चुने गए कॉन्टैक्ट्स जैसे ऑप्शन चुनकर यह कंट्रोल करें कि कौन आपका Last Seen, Online स्टेटस, प्रोफाइल फोटो, About'् सेक्शन और स्टेटस देख सकता है.

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Block and Report

सुरक्षित मैसेजिंग अनुभव के लिए स्पैम, अनचाहे कॉन्टैक्ट्स या संदिग्ध यूजर्स को तुरंत ब्लॉक करें और WhatsApp पर उनकी रिपोर्ट करें.

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