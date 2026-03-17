Red vs Blue Gas Cylinders: घर का लाल सिलेंडर, तो दुकान का नीला; क्या है रंगों का बड़ा राज?

Red vs Blue Gas Cylinders: लाल रंग खतरे की निशानी माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत में जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर होते हैं, वह लाल रंग के होते हैं. वहीं व्यावसायिक स्थान पर नीले रंग के सिलेंडर होते हैं. आइए जानते हैं लाल और नीले रंग के सिलेंडर में क्या अंतर होता है?