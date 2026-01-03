OTT पर घर बेठे देखें ये 7 जबरदस्त फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर आ जाएगा मजा!
हक
फिल्म 'हक' के शाज़िया बानो की तीन तलाक मामले पर बनी है. इस फिल्म में शाजिया बानों का किरदार यामी गौतम ने निभाया है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म को सुप्रण वर्मा ने डायरेक्ट किया है. यामी के साथ फिल्म में इमरान हाशमी और शीबा चड्ढा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे.
ब्लू मून
फिल्म ब्लू मून में एथन हॉक ने दिग्गज गीतकार लॉरेंज हार्ट की भूमिका निभाई है. 31 मार्च 1943 की शाम को हार्ट सार्डिस बारें में है. ब्लू मून को दो गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिले हैं. इस सीरीज को आफ Book My Show स्ट्रीम कर सकते हैं.
रन अवे
फिल्म रन अवे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी काफी मजेदार है. जेम्स नेस्बिट इस फिल्म में साइमन की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं.
ब्यूटी
तेलुगु भाषा की ब्यूटी एक रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म को जे एस एस वर्धन और आरवी सुब्रमण्यम ने डायरेक्ट किया है, और इसमें अंकित कोय्या, नीलाखी पात्रा और वीके नरेश मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.
लव बियोन्ड विकेट
तमिल भाषा की इस कमिंग-ऑफ-एज स्पोर्ट्स ड्रामा लव बियॉन्ड विकेट आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें विक्रांत, नियाथी कदंबी, हरीश, सिंधु श्याम और अयाज़ खान ने मुख्य किरदार निभाया है.