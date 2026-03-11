पार्टनर का मूड खराब हो तो क्या करें? ये आसान टिप्स पल भर में ला सकते हैं मुस्कान
Relationship Advice: कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं होता है. कभी खुशियां होती है, तो कभी मनमुटाव होता है. ऐसे में जब आपका पार्टनर परेशान हो या फिर किसी बात से दुखी या चिड़चिड़ा हो, तो उस वक्त आपके कहे शब्द अपके रिश्ते की दिशा और नींव तय करता है. कई बार लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जो उस समय स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. इसलिए जब भी आपका पार्टनर मूड में न हो, तो कुछ बातों से बचकर रखना जरुरी है.
बात को ठीक से सुनें
अपने पार्टनर से पूछें कि क्या वे इस बारे में बात करना चाहते हैं कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है. अगर वे आपकी बात मान लेते हैं, तो आप उनकी बात सुन सकते हैं और अगर उन्हें जरूरत हो तो अपनी बात कहने दे सकते हैं.
थोड़ा समय दें
आपका पार्टनर इस बारे में बात न करना चाहे, बल्कि चुपचाप इस पर सोचना पसंद करे. हालांकि इससे निपटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और इसे पहले ही ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं.
खुश करने की कोशिश करें
बहुत ज़्यादा झूठी खुशी कभी-कभी परेशान कर सकती है, लेकिन एक सोच-समझकर किया गया या प्यारा सा इशारा ज़्यादा अच्छा लग सकता है.
उनका ध्यान भटकाएं
अगर उनका मूड हल्का लगे, तो कोई मज़ेदार एक्टिविटी सजेस्ट करें जो आप दोनों को पसंद हो, जैसे मूवी देखना, बोर्ड गेम खेलना, या वॉक पर जाना.
अपना सपोर्ट दें
अपने पार्टनर से पूछें कि क्या आप उन्हें परेशान करने वाली किसी भी चीज़ में मदद कर सकते हैं.
इसे पर्सनली न लें
याद रखें कि आपके पार्टनर का मूड कई वजहों से बदल सकता है और यह ज़रूरी नहीं कि यह आपकी या आपके साथ उनके रिश्ते की झलक हो.
इसे ठीक करने की कोशिश न करें
जब हम सुनते हैं कि कुछ गलत है, तो हमारा पहला मन अक्सर यह होता है कि हम इसे ठीक करने के लिए जो भी उपाय सोच सकते हैं, उन्हें बताकर मदद करने की कोशिश करें.