पार्टनर का मूड खराब हो तो क्या करें? ये आसान टिप्स पल भर में ला सकते हैं मुस्कान

Relationship Advice: कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं होता है. कभी खुशियां होती है, तो कभी मनमुटाव होता है. ऐसे में जब आपका पार्टनर परेशान हो या फिर किसी बात से दुखी या चिड़चिड़ा हो, तो उस वक्त आपके कहे शब्द अपके रिश्ते की दिशा और नींव तय करता है. कई बार लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जो उस समय स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. इसलिए जब भी आपका पार्टनर मूड में न हो, तो कुछ बातों से बचकर रखना जरुरी है.