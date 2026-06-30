किस धर्म को मानते हैं तैमर और जेह? इंटरफेथ फैमिली में बड़े हुए सैफ अली खान ने किया सनसनीखेज खुलासा

सैफ अली खान ने बच्चों को सिखाया भगवान एक ही हैं

सैफ अली खान ने वी द वीमेन के लंदन एडिशन में कहा मुझे बच्चों से इस बारे में बात करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद बहुत धार्मिक इंसान नहीं हूं. मेरी मां ने मुझे सिखाया, और अब मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं, कि भगवान एक ही है, लेकिन उसके कई नाम हैं. आप अलग-अलग जगहों पर भगवान की पूजा करते हैं, और अगर आपका धर्म आपके आस-पास के लोगों के लिए प्यार और माफ करना सिखाता है, तो बस यही है.