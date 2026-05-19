What not to eat in summer: गर्मियों में इन चीजों के खाने से बिगड़ सकती है सेहत, इन फूड्स से बनाएं दूरी

What not to eat in summer: गर्मी के मौसम में शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन, लू और पाचन समस्याओं से जूझता रहता है. ऐसे में गलत खानपान से हालात और बिगड़ सकते हैं. इस फोटो गैलरी में जानिए उन चीजों के बारे में जिन्हें गर्मियों में खाने से बचना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ और एनर्जेटिक रह सकें.