What not to eat in summer: गर्मियों में इन चीजों के खाने से बिगड़ सकती है सेहत, इन फूड्स से बनाएं दूरी
What not to eat in summer: गर्मी के मौसम में शरीर पहले से ही डिहाइड्रेशन, लू और पाचन समस्याओं से जूझता रहता है. ऐसे में गलत खानपान से हालात और बिगड़ सकते हैं. इस फोटो गैलरी में जानिए उन चीजों के बारे में जिन्हें गर्मियों में खाने से बचना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ और एनर्जेटिक रह सकें.
तला-भुना खाना क्यों है खतरनाक?
गर्मियों में समोसा, पकौड़े, कचौरी जैसे तले-भुने खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र पर भारी पड़ते हैं. ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. इस मौसम में हल्का और कम तेल वाला खाना ही बेहतर होता है.
ज्यादा मसालेदार खाना बढ़ा सकता है परेशानी
तेज मसालेदार भोजन शरीर की गर्मी को और बढ़ा देता है. इससे सीने में जलन, पेट में गड़बड़ी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. गर्मियों में हल्के मसालों वाला खाना ही स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना जाता है.
कोल्ड ड्रिंक से रहें दूर
गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीना ताजगी देता है, लेकिन इसमें मौजूद शुगर और केमिकल्स शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. यह पाचन को खराब कर सकता है और मोटापे का कारण भी बन सकता है. इसकी जगह नारियल पानी या छाछ बेहतर विकल्प है.
बासी खाना खाने से हो सकता है संक्रमण
गर्मियों में बासी खाना जल्दी खराब हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं. इसे खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हमेशा ताजा और घर का बना खाना ही खाएं.
अधिक कैफीन वाला पेय नुकसानदायक
चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकता है. इससे डिहाइड्रेशन और थकान महसूस हो सकती है. गर्मियों में इनका सीमित सेवन ही करना चाहिए.
ज्यादा मीठा खाने से बढ़ती है कमजोरी
अत्यधिक मिठाई और शक्कर शरीर में गर्मी और सुस्ती बढ़ाती है. इससे एनर्जी लेवल गिरता है और शरीर भारी महसूस करता है. फलों का सेवन ज्यादा बेहतर विकल्प है.
प्रोसेस्ड और फास्ट फूड से बचें
पैक्ड और फास्ट फूड में प्रिज़रवेटिव्स होते हैं जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं. यह शरीर में टॉक्सिन बढ़ाते हैं और गर्मी में बीमार कर सकते हैं.
हेल्दी विकल्प अपनाएं
गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी, फल, सलाद, छाछ और नारियल पानी का सेवन करें. हल्का और ताजा भोजन शरीर को ठंडक देता है और बीमारियों से बचाता है.