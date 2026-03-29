Gym Age: क्या होती है जिम जाने की सही उम्र, कब जाना चाहिए?

Gym Age: आजकल जिम जाना और फिट रहने का क्रेज हर उम्र में देखने को मिलता है. बॉलीवुड सितारे और उनके बच्चों को देखकर प्रेरणा मिलती है. लेकिन क्या हर उम्र में जिम करना सही होता. आइए जानते हैं कि कब किया जाता है जिम और क्या-क्या जरूरी होता है-