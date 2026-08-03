क्या UPI, NEFT, RTGS या IMPS से पैसे लेने या भेजने पर आ सकता है Income Tax का नोटिस? जानें क्या है नियम और प्रक्रिया

Income Tax Notice: आज के समय में डिजिटल पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. किराने की दुकान पर भुगतान करना हो, किसी दोस्त को पैसे भेजने हों, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर बैंक खाते में कोई बड़ा अमाउंट क्यों न ट्रांसफर करना हो. ज्यादातर लोग पेमेंट को ऑनलाइन ही करना चाहते हैं.