हाथ, नाक-आंख या शरीर के कौन-से हिस्से पर तिल होना है शुभ और राजयोग की निशानी?

शरीर के खास अंगों पर तिल होना शुभ

सामुद्रिक शास्त्र में तिल के आकार, रंग और जगह के आधार पर उनका मतलब बताया गया है. वहीं, ज्योतिष शास्त्र में भी तिल को भाग्य की निशानी माना गया है. कहा जाता है कि शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल होना शुभ और राजयोग की निशानी होता है. आइए, यहां जानते हैं शरीर में किस जगह तिल होना शुभ माना गया है.