Car Number Plate: नंबर प्लेट पर जमी मिट्टी पड़ सकती है भारी, अगर साफ नहीं दिखा वाहन का नंबर तो कट सकता है हजारों रुपये का चालान

Car Number Plate: कार या बाइक चलाते समय ज्यादातर लोग इंजन, टायर, ब्रेक और माइलेज जैसी चीजों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नंबर प्लेट की साफ-सफाई को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि, बारिश के मौसम के साथ ही अक्सर खराब सड़क पर ड्राइविंग करने से नंबर प्लेट भी गंदी हो जाती है.

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