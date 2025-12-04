Kachchi Ghani: सरसों के तेल की थैली पर लिखा है ‘कच्ची घानी’, क्या ये खरीदना सही या गलत? जानिए इसका मतलब

Kachchi Ghani: आपने शायद कच्ची घानी सरसों के तेल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा. क्या आप जानते हैं कि ये सरसो के तेल से कितना अलग है. आपने शायद कई कुकिंग ऑयल के पैकेट पर “कच्ची घानी” लिखा हुआ देखा होगा। सरसों का तेल बेचने वाली कंपनियाँ अक्सर “कच्ची घानी” को हाईलाइट करती हैं। क्या आप जानते हैं कि कच्ची घानी असल में क्या है? यह कैसे बनती है? और इसे इतना खास क्यों माना जाता है?