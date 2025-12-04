  • Home>
  • Kachchi Ghani: सरसों के तेल की थैली पर लिखा है ‘कच्ची घानी’, क्या ये खरीदना सही या गलत? जानिए इसका मतलब

Kachchi Ghani: सरसों के तेल की थैली पर लिखा है ‘कच्ची घानी’, क्या ये खरीदना सही या गलत? जानिए इसका मतलब

Kachchi Ghani: आपने शायद कच्ची घानी सरसों के तेल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा. क्या आप जानते हैं कि ये सरसो के तेल से कितना अलग है. आपने शायद कई कुकिंग ऑयल के पैकेट पर “कच्ची घानी” लिखा हुआ देखा होगा। सरसों का तेल बेचने वाली कंपनियाँ अक्सर “कच्ची घानी” को हाईलाइट करती हैं। क्या आप जानते हैं कि कच्ची घानी असल में क्या है? यह कैसे बनती है? और इसे इतना खास क्यों माना जाता है?


By: Heena Khan | Published: December 4, 2025 2:20:49 PM IST

कच्ची घानी को लेकर कन्फ्यूज़ लोग

ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर काफी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि "कच्ची घानी" शब्द का असल में क्या मतलब है.

पुरानी तकनीक

कच्ची घानी तेल निकालने की एक पुरानी और पारंपरिक तकनीक है. पुराने समय में तेल निकालने के लिए कोई मशीन नहीं होती थी.

जानिए इसकी प्रक्रिया

उन दिनों, बीजों से तेल निकालने के लिए लकड़ी या पत्थर के प्रेस का इस्तेमाल किया जाता था, जो या तो बैलों से चलते थे या हाथ से चलाए जाते थे.

किसे कहते हैं घानी?

इस मशीन या प्रोसेस को घानी कहा जाता था, और 'कच्ची' का मतलब है बिना गर्म किए.

सरसों का तेल

जब बीजों को ज़्यादा गरम किए बिना, कम तापमान पर पीसकर उनसे तेल निकाला जाता है, तो उसे कोल्ड-प्रेस्ड तेल कहते हैं.

कितना फायदेमंद

इस प्रोसेस में तेल ज़्यादा गर्म नहीं होता, इसलिए बीजों के असली न्यूट्रिएंट्स, खुशबू और स्वाद बने रहते हैं.

