कार खरीदने का कर रहे हैं प्लान? FWD, RWD, AWD और 4×4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर, जानिए आपकी जरूरत के लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट

4x4 (Four-Wheel Drive) क्या है?

4x4 सिस्टम खासतौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया जाता है. इसमें जरूरत पड़ने पर चारों पहियों तक समान रूप से ताकत पहुंचाई जा सकती है. इस कार में भले ही आपको माइलेज कम मिले, लेकिन परफॉर्मेंस दमदार मिलती है. कठिन रास्तों को भी यह गाड़ियां आसानी से पार कर जाती हैं.