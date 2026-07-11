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कार खरीदने का कर रहे हैं प्लान? FWD, RWD, AWD और 4×4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर, जानिए आपकी जरूरत के लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट

Best Car for Offroading: नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग इंजन, माइलेज, सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ऐसे कई पहलू हैं, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप ऑफरोडिंग के शौकीन हैं तो ऐसे में आपको कुछ कारों के बीच अंतर पता होने चाहिए.

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By: Kunal Mishra | Published: July 11, 2026 8:27:16 PM IST

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कार खरीदने का कर रहे हैं प्लान? FWD, RWD, AWD और 4×4 में क्या है सबसे बड़ा अंतर, जानिए आपकी जरूरत के लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट - Photo Gallery
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FWD (Front-Wheel Drive) क्या है?

FWD कारें आमतौर पर अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती हैं, जिनमें कम मेंटेनेंस होता है. दरअसल, इन कारों में आगे के दो पहियों पर ही आपको पावर मिलती है, जो कहीं न कहीं ऑफरोडिंग के मामले में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती हैं.

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क्या होती हैं RWD कारें?

RWD कारें भी ऑफरोडिंग के लिए काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. इन कारों में आपको ज्यादा अच्छी पावर मिलने के साथ ही शानदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस मिलती है. इन कारों में पीछे के दो पहियों में इंजन की पावर मिलती है, जो पहाड़ों की ड्राइविंग को आसान बनाते हैं.

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AWD (All-Wheel Drive) क्या है?

AWD सिस्टम जरूरत के हिसाब से अपने आप चारों पहियों में पावर बांट सकता है. इस सेगमेंट में आने वाली कारों की ग्रिप बेहतरीन होने के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पकड़ मिलती है साथ ही बारिश में भी बेहतर कंट्रोल मिलता है.

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4x4 (Four-Wheel Drive) क्या है?

4x4 सिस्टम खासतौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया जाता है. इसमें जरूरत पड़ने पर चारों पहियों तक समान रूप से ताकत पहुंचाई जा सकती है. इस कार में भले ही आपको माइलेज कम मिले, लेकिन परफॉर्मेंस दमदार मिलती है. कठिन रास्तों को भी यह गाड़ियां आसानी से पार कर जाती हैं.

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कौन सी कार रहेगी आपके लिए बेस्ट?

वैसे तो सभी कारें ऑफरोडिंग के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी कार ले सकते हैं. हालांकि, सभी गाड़ियां एक जैसी रहती हैं, इनमें आपको बेहतरीन पावर मिल जाती है.

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