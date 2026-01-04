नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे!

3-6-9 Month Dating Rule : नए रोमांटिक रिश्ते में अब 3-6-9 डेटिंग रुल आ चुका है. आसान शब्दों में समझे तो, इसका मतलब है , पहले तीन महीने कपल एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, फिर अगले तीन महीने में रिश्ते को और मजबूत बनाना और आखिरी तीन महीनों में पता चलेगी कि रिश्ता लंबा चलेगी या नहीं.