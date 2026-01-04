  • Home>
  • Gallery»
  • नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे!

नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे!

3-6-9 Month Dating Rule : नए रोमांटिक रिश्ते में अब 3-6-9 डेटिंग रुल आ चुका है. आसान शब्दों में समझे तो, इसका मतलब है , पहले तीन महीने कपल एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, फिर अगले तीन महीने में रिश्ते को और मजबूत बनाना और आखिरी तीन महीनों में पता चलेगी कि रिश्ता लंबा चलेगी या नहीं. 


By: Preeti Rajput | Published: January 4, 2026 11:26:02 AM IST

Follow us on
Google News
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
1/5

3-6-9 डेटिंग रुल

3 महीने रोमांस, 6 महीने रियलिटी, 9 महीने कमिटमेंट का यह डेटिंग रुल है.हालांकि,यह नियम हर रिश्ते पर लागू नहीं होता है. आप इसे पूरी तरह से सच नहीं समझ सकते हैं. लेकिन यह रिश्ते को समझने में काफी मददगार साबित होता है.

You Might Be Interested In
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
2/5

पहले तीन महीने

दरअसल रिश्ते के शुरुआती तीन महीने में एक दूसरे को समझने की कोशिश दोनों तरफ से होती है. इस दौरान एक दूसरे की रुचियों, शौक और आदतों को समझने में लग जाता है. साथ ही एक-दूसरे के अतीत के बारे में जानते हैं और कपल रोमांस का आनंद लेके हैं.

नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
3/5

दूसरे तीन महीने

तीसरे छ महीने रिश्ता गहरा होने लगता है. इसमें कपल का एक-दूसरे की तरफ आकर्षण से आगे बढ़कर रिश्ते में तब्दील होने लगता है. इस दौरान चुनौतियों और मतभेदों का सामना करना पड़ता है. दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगते हैं. इस दौरान एक-दूसरे की कमजोरियां भी सामने आने लगती हैं.

You Might Be Interested In
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
4/5

रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत

इस दौरान लड़का-लड़की एक दूसरे के दोस्तों और परिवार से मिल सकते हैं. जिससे एक-दूसरे के जीवन में उनकी उपस्थिति और मजबूत हो जाता है.

You Might Be Interested In
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
5/5

अंतिम तीन महीने

3-6-9 महीने वाले नियम के आखिरी तीन महीनों में रिश्ता अपने मुकाम तक पहुंच जाता है. इस दौरान आपको पता लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के अनुकूल हैं कि नहीं. इन लास्ट तीन महीने में रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं यह तय करना होता है.

Tags:
quality of liferelationship development stagesrelationship rule
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery
नए रिश्ते का गोल्डन रूल 3-6-9…हर नए कपल को पता होना चाहिए ये सीक्रेट, मिस मत करना वरना पछताओगे! - Photo Gallery