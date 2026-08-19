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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलता है जबरदस्त ब्याज, हर महीने होगी कमाई, आप भी कर सकते हैं निवेश

Post Office Scheme: आज के समय में बहुत से लोग ऐसी निवेश योजना की तलाश में रहते हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और निवेश के साथ-साथ हर महीने अच्छी आमदनी भी मिलती रहे. अगर आप भी ऐसी कोई स्कीम देख रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए लिए Post Office Monthly Income Scheme यानी MIS एक अच्छा विकल्प हो सकती है.


By: Kunal Mishra | Published: August 19, 2026 7:12:38 PM IST

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क्या है Post Office Monthly Income Scheme?

Post Office Monthly Income Scheme को आमतौर पर MIS के नाम से जाना जाता है. यह पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य एकमुश्त जमा राशि पर हर महीने ब्याज देना है. इसमें निवेशक एक बार रकम जमा करता है और योजना के नियमों के मुताबिक उस रकम पर ब्याज मिलता है.

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कितना मिलता है ब्याज?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कीम में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज दिया जाता है, जिसका भुगतान आपको हर महीने किया जाता है. आप भी हर महीने ब्याज लेना चाहते हैं तो इस योजना में निवेश कर सकते हैं.

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कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश?

इस योजना में बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करना जरूरी नहीं है. जानकारी के मुताबिक 1,000 से MIS खाता खोला जा सकता है, और इसके बाद निवेश राशि नियमों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है. आपको कोई बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं है.

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कितने समय के लिए करना होता है निवेश?

Post Office MIS की सामान्य अवधि 5 साल है. खाता पांच साल बाद बंद किया जा सकता है और जमा रकम का भुगतान किया जाता है. इसलिए निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह ऐसी योजना नहीं है जिसमें कुछ महीनों के लिए पैसा रखकर तुरंत निकाल लिया जाए.

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हर महीने कैसे मिलेगा ब्याज?

MIS की सबसे खास बात इसका मासिक ब्याज भुगतान है. ब्याज हर महीने देय होता है और इसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट या बैंक अकाउंट में क्रेडिट कराया जा सकता है. निवेशक को ब्याज प्राप्त करने के लिए पांच साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती.

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