सलमान खान से लेकर ऐश्वर्या राय तक, आखिर क्यों आ रही कोर्ट जाने की नौबत? जानें- क्या होता है पर्सनालिटी राइट्स

सलमान खान की शिकायत

सलमान खान ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Apple, Redbubble, ई-मार्केटप्लेस और कुछ AI चैटबॉट्स उनके नाम और फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फोटो लगी हुई चीजें बेची जा रही थीं, जो पूरी तरह अनधिकृत थीं.