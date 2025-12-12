सलमान खान से लेकर ऐश्वर्या राय तक, आखिर क्यों आ रही कोर्ट जाने की नौबत? जानें- क्या होता है पर्सनालिटी राइट्स
Personality Rights: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों को सुरक्षा दी है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सलमान के नाम, फोटो या उनकी खास पहचान का इस्तेमाल करके बिना अनुमति कोई सामान (जैसे टी-शर्ट, मग आदि) नहीं बेच सकता.
कंपनियों को दिया निर्देश
इसके लिए कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सलमान की शिकायत पर जल्दी कार्रवाई करें.
सलमान खान की शिकायत
सलमान खान ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Apple, Redbubble, ई-मार्केटप्लेस और कुछ AI चैटबॉट्स उनके नाम और फोटो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी फोटो लगी हुई चीजें बेची जा रही थीं, जो पूरी तरह अनधिकृत थीं.
सलमान कके ट्रेडमार्क का उल्लंघन
सलमान के वकील सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने बताया कि कई तस्वीरें तो फोटोशॉप की गई हैं और सलमान के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी उल्लंघन कर रही हैं.
पहले भी कई सेलेब्रिटीज जा चुके कोर्ट
इस तरह के केस पहले भी कई मशहूर लोगों ने दायर किए हैं, जैसे: अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, नागार्जुन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, करण जौहर, श्री श्री रविशंकर, जट्टि वासुदेव. इन सभी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया है.
पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं?
पर्सनालिटी राइट्स वो हक है जो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के इस्तेमाल पर नियंत्रण देता है. इसका मतलब आपकी फोटो, वीडियो, नाम, आवाज, हस्ताक्षर, कैचफ्रेज, हावभाव या आपकी कोई भी खास पहचान कोई भी बिना आपकी अनुमति उपयोग नहीं कर सकता.
यहां समझे उदाहरण
अमिताभ बच्चन ने अपनी गहरी आवाज और खासियत को सुरक्षित कराया. अनिल कपूर ने अपने प्रसिद्ध डायलॉग "झकास!" और चेहरे के हावभाव को पर्सनालिटी राइट्स के तहत सुरक्षित किया है.