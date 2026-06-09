गोलगप्पा, पुचका या पानी पूरी…आखिर इंग्लिश में क्या कहते हैं इस देसी स्नैक को? जानिए इसकी दिलचस्प कहानी

Pani Puri in English: पानी पूरी भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है, जिसे अलग-अलग राज्यों में गोलगप्पा, पुचका, गुपचुप और पकोड़ी जैसे नामों से जाना जाता है. खास बात यह है कि इसका कोई अलग अंग्रेजी नाम नहीं है और दुनियाभर में इसे पानी पूरी या गोलगप्पा के नाम से ही पहचाना जाता है. साल 2005 में पानी पूरी शब्द को ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में भी शामिल किया गया था. इसके इतिहास और नाम से जुड़ी कई रोचक बातें आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं.