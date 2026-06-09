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गोलगप्पा, पुचका या पानी पूरी…आखिर इंग्लिश में क्या कहते हैं इस देसी स्नैक को? जानिए इसकी दिलचस्प कहानी

Pani Puri in English: पानी पूरी भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है, जिसे अलग-अलग राज्यों में गोलगप्पा, पुचका, गुपचुप और पकोड़ी जैसे नामों से जाना जाता है. खास बात यह है कि इसका कोई अलग अंग्रेजी नाम नहीं है और दुनियाभर में इसे पानी पूरी या गोलगप्पा के नाम से ही पहचाना जाता है. साल 2005 में पानी पूरी शब्द को ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में भी शामिल किया गया था. इसके इतिहास और नाम से जुड़ी कई रोचक बातें आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 1:28:20 PM IST

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पानी पूरी का नाम सुनते ही क्यों आ जाता है मुंह में पानी?

भारत के सबसे पसंदीदा चटपटे व्यंजनों में शामिल पानी पूरी केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है. चाहे बाजार की गलियां हों या बड़े शहरों की सड़कें, हर जगह इसके दीवानों की कमी नहीं है. इसके स्वाद की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि यह देश की सीमाओं को पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुकी है.

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क्या है पानी पूरी का अंग्रेजी नाम?

बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी पूरी का कोई विशेष अंग्रेजी नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जिस तरह कुछ प्रसिद्ध व्यंजन पूरी दुनिया में अपने मूल नाम से पहचाने जाते हैं, उसी तरह पानी पूरी को भी अधिकतर जगहों पर पानी पूरी या गोलगप्पा के नाम से ही जाना जाता है. इसके लिए किसी अलग नाम का उपयोग नहीं किया जाता.

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विदेशी लोगों को कैसे समझाई जाती है पानी पूरी?

जब किसी ऐसे व्यक्ति को पानी पूरी के बारे में बताया जाता है जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा या चखा हो, तब उसके स्वाद और बनाने के तरीके का वर्णन किया जाता है. उसे बताया जाता है कि यह कुरकुरी पूरियों में मसालेदार भरावन और खट्टा-मीठा पानी भरकर तैयार किया जाने वाला भारतीय व्यंजन है. हालांकि यह केवल उसका परिचय होता है, नाम नहीं.

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अपनी पहचान के साथ दुनियाभर में मशहूर

दुनिया में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो अपनी मूल पहचान के साथ ही लोकप्रिय हो जाते हैं. पानी पूरी भी उन्हीं में से एक है. यही वजह है कि विदेशों के भारतीय भोजन परोसने वाले रेस्तरां भी अपने भोजन सूची में इसका नाम पानी पूरी ही लिखते हैं. इससे इसकी भारतीय पहचान और भी मजबूत होती है.

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एक व्यंजन, लेकिन कई नाम

भारत की सांस्कृतिक विविधता पानी पूरी के नामों में भी दिखाई देती है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसे गोलगप्पा कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में यह पुचका के नाम से मशहूर है. महाराष्ट्र और गुजरात में इसे पानी पूरी कहा जाता है, वहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोग इसे गुपचुप के नाम से जानते हैं. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका नाम पकोड़ी भी है.

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शब्दकोश में भी मिली जगह

पानी पूरी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2005 में इसके नाम को ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया था. किसी भारतीय व्यंजन के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और यह दिखाती है कि भारतीय खानपान की पहचान अब वैश्विक स्तर तक पहुंच चुकी है.

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कहां से शुरू हुआ पानी पूरी का सफर?

इतिहासकारों और खाद्य विशेषज्ञों की मानें तो पानी पूरी की शुरुआत प्राचीन मगध क्षेत्र से मानी जाती है, जो वर्तमान में दक्षिण बिहार का हिस्सा है. माना जाता है कि यहीं सबसे पहले इस व्यंजन को तैयार किया गया और धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैलती चली गई.

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