नो शराब, नो स्मोकिंग… 50+ में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस का क्या है सिक्रेट फॉर्मूला; यहां जानें

John Abraham Fitness: जॉन अब्राहम फिटनेस को लाइफस्टाइल मानते हैं. 50 की उम्र पार करने के बाद भी वह शराब और स्मोकिंग से दूर रहकर सख़्त अनुशासन अपनाते हैं. उनका मानना है कि शॉर्टकट नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और स्वस्थ आदतें ही लंबे समय तक फिट रहने की कुंजी हैं.