  नो शराब, नो स्मोकिंग… 50+ में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस का क्या है सिक्रेट फॉर्मूला; यहां जानें

नो शराब, नो स्मोकिंग… 50+ में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस का क्या है सिक्रेट फॉर्मूला; यहां जानें

John Abraham Fitness: जॉन अब्राहम फिटनेस को लाइफस्टाइल मानते हैं. 50 की उम्र पार करने के बाद भी वह शराब और स्मोकिंग से दूर रहकर सख़्त अनुशासन अपनाते हैं. उनका मानना है कि शॉर्टकट नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और स्वस्थ आदतें ही लंबे समय तक फिट रहने की कुंजी हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 9:01:27 PM IST

1/8

सिद्धांतों पर जीते हैं जॉन अब्राहम

जॉन अब्राहम का मानना ​​है कि फिटनेस एक लाइफस्टाइल की पसंद है, न कि कोई अस्थायी लक्ष्य. उनका रूटीन आत्म-नियंत्रण और उन आदतों को छोड़ने पर आधारित है जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं.

2/8

शराब नहीं पीने का नियम

जॉन ने कभी शराब नहीं पी है. उनका मानना ​​है कि शराब रिकवरी, नींद की क्वालिटी, मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियों की ग्रोथ को खराब करती है, जिससे यह गंभीर लंबे समय की फिटनेस के साथ मेल नहीं खाती.

3/8

बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं

जॉन अब्राहम की ज़िंदगी में स्मोकिंग की कोई जगह नहीं है. उनका मानना ​​है कि यह फेफड़ों की क्षमता, स्टैमिना और कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य को कमजोर करती है, जो सीधे एंड्योरेंस की ताकत और ट्रेनिंग की क्षमता को प्रभावित करती है.

4/8

लालच पर अनुशासन

शराब और स्मोकिंग को पूरी तरह से खत्म करके, जॉन लालच को दूर करते हैं. यह अनुशासन उन्हें लगातार फिर से शुरू किए बिना या फिटनेस में रुकावट के बिना स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है.

5/8

साफ-सुथरी खाने की आदतें

जॉन एक साधारण प्रोटीन से भरपूर डाइट, सब्जियां और नियंत्रित कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. वह लगातार एनर्जी के लिए ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं.

6/8

स्मार्ट वर्कआउट

उनकी ट्रेनिंग ताकत, फंक्शनल मूवमेंट और एंड्योरेंस पर केंद्रित है. जॉन शरीर को थकाने वाले एक्सट्रीम रूटीन के बजाय लगातार चोट-मुक्त वर्कआउट पसंद करते हैं.

7/8

मानसिक शक्ति

जॉन का मानना ​​है कि मानसिक अनुशासन शारीरिक फिटनेस की नींव है. रोज़ाना ना कहना आत्म-नियंत्रण, फोकस और लचीलेपन जैसे गुण बनाता है जो शरीर और मानसिकता दोनों में दिखते हैं.

8/8

लंबे समय की फिटनेस

जॉन का शरीर दशकों तक साफ-सुथरी ज़िंदगी जीने का नतीजा है. उनकी फिटनेस यह साबित करती है कि लंबे समय की आदतें शॉर्ट-टर्म बदलावों या क्रैश फिटनेस ट्रेंड से ज़्यादा मायने रखती हैं.

Tags:
bollywood celebrityCelebrity FitnessJohn AbrahamJohn Abraham FitnessJohn Abraham lifestyle
नो शराब, नो स्मोकिंग… 50+ में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस का क्या है सिक्रेट फॉर्मूला; यहां जानें

