क्या होता है ये Hair Porosity, हमारे बालों के लिए क्यों हैं जरूरी, कैसे करते हैं ये टैस्ट?

Hair Porosity: क्या आपके बाल जल्दी रूखे हो जाते हैं या उन पर तेल असर नहीं करता? इसका कारण आपकी हेयर पोरोसिटी हो सकती है. 5 सेकंड के आसान पानी टेस्ट से आप जान सकते हैं कि आपके बाल लो, मीडियम या हाई पोरोसिटी के हैं और उनके लिए कौन सा तेल सबसे सही रहेगा.