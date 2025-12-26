  • Home>
  • क्या होता है ये Hair Porosity, हमारे बालों के लिए क्यों हैं जरूरी, कैसे करते हैं ये टैस्ट?

Hair Porosity: क्या आपके बाल जल्दी रूखे हो जाते हैं या उन पर तेल असर नहीं करता? इसका कारण आपकी हेयर पोरोसिटी हो सकती है. 5 सेकंड के आसान पानी टेस्ट से आप जान सकते हैं कि आपके बाल लो, मीडियम या हाई पोरोसिटी के हैं और उनके लिए कौन सा तेल सबसे सही रहेगा.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 26, 2025 4:31:00 PM IST

hair porosity 1 - Photo Gallery
1/8

हेयर पोरोसिटी क्या होती है

हेयर पोरोसिटी का मतलब है कि आपके बाल नमी, तेल और पोषण को कितनी आसानी से अपने अंदर लेते हैं और कितनी देर तक उन्हें संभाल कर रखते हैं. हर बाल की पोरोसिटी अलग होती है.

hair porosity 2 - Photo Gallery
2/8

पोरोसिटी टेस्ट क्यों जरूरी है

अगर आपको अपनी हेयर पोरोसिटी पता होगी तो आप सही तेल, शैम्पू और केयर रूटीन चुन पाएंगे, जिससे बालों का रूखापन, फ्रिज और टूटना कम होगा.

hair porosity 5 - Photo Gallery
3/8

टेस्ट करने से पहले ध्यान रखें

एक साफ और सूखा बाल लें. उस पर किसी तरह का तेल, क्रीम, सीरम या गंदगी नहीं होनी चाहिए, तभी टेस्ट का सही नतीजा मिलेगा.

hair porosity 3 - Photo Gallery
4/8

पानी वाला आसान टेस्ट

उस बाल को एक गिलास साफ पानी में डालें और कुछ सेकंड तक देखें कि वो पानी में कैसे व्यवहार करता है.

hair porosity 4 - Photo Gallery
5/8

नतीजा कैसे समझें

अगर बाल पानी की सतह पर तैरता रहे तो लो पोरोसिटी, अगर धीरे-धीरे नीचे जाए तो मीडियम पोरोसिटी और अगर तुरंत नीचे चला जाए तो हाई पोरोसिटी मानी जाती है.

hair porosity 6 - Photo Gallery
6/8

लो पोरोसिटी बालों की देखभाल

ऐसे बालों में नमी अंदर जाने में समय लगता है, इसलिए हल्के तेल जैसे बादाम, आर्गन, एवोकाडो और जोजोबा ऑयल ज्यादा अच्छे रहते हैं.

hair porosity 7 - Photo Gallery
7/8

मीडियम पोरोसिटी बालों के लिए सही तेल

इन बालों में नमी अच्छे से टिकती है, इसलिए नीम, ब्लैक सीड, ग्रेप सीड और रोज़हिप ऑयल संतुलित पोषण देते हैं.

hair porosity 8 - Photo Gallery
8/8

हाई पोरोसिटी बालों की जरूरतें

हाई पोरोसिटी बाल जल्दी नमी खो देते हैं, इसलिए नारियल, अरंडी और ऑलिव ऑयल जैसे भारी तेल नमी को लॉक करने में मदद करते हैं और बालों को स्वस्थ बनाते हैं.

Tags:
hair porosity testhair porosity typeslow porosity hairmedium porosity hair
