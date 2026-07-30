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जब चाय बन गई ‘शैंपेन’ और तौलिए भी हो गए VIP! जानिए भारत के पहले 7 ‘जीआई टैग’ वाले उत्पादों की मजेदार कहानी!

क्या आपने कभी सोचा है कि दार्जिलिंग की चाय, कांचीपुरम सिल्क या मैसूर सिल्क जैसी चीजें दुनिया में इतनी खास और अलग क्यों मानी जाती हैं? इन सभी को एक खास पहचान मिली हुई है, जिसे हम ‘जीआई टैग’ (Geographical Indication) कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो यह किसी भी उत्पाद के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो यह बताता है कि कोई खास चीज मूल रूप से किस विशेष जगह से ताल्लुक रखती है. यह टैग न सिर्फ उस उत्पाद की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, बल्कि नकली सामान बेचने वालों से उसकी रक्षा भी करता है. आज के समय में भले ही जीआई टैग बहुत आम बात बन गया हो और हर राज्य अपने उत्पादों के लिए इसकी मांग कर रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा और अधिकारों की यह पूरी कहानी काफी दिलचस्प है, जिसने हल्दी, नीम और बासमती चावल जैसी हमारी पारंपरिक चीजों को विदेशी ताकतों की लूटपाट और बायो-पायरेसी से बचाने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोल निभाया है. आइए, इसके पूरे इतिहास और सफर को आसान शब्दों में समझते हैं.


By: Kajal Jain | Published: July 30, 2026 3:58:12 PM IST

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भारत के पास कितने जीआई टैग प्रोडक्ट हैं? - Photo Gallery
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भारत के पास कितने जीआई टैग प्रोडक्ट हैं?

2026 की शुरुआत तक 658 से ज्यादा जीआई टैग उत्पादों को रजिस्टर किया है. यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि ज्यादा लोकल प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है. जीआई टाग 5 कैटेगरी में दिए जा रहे हैं.
कृषि उत्पाद- चाय, कॉफी, मसाले, फल, चावल की किस्में, शहद
खाद्य पदार्थ और व्यंजन लोकल मिठाइयां, स्नैक्स, पारंपरिक व्यंजन
हस्तशिल्प और हथकरघा- रेशमी वस्त्र, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम
प्राकृतिक उत्पाद- पत्थर, खनिज, प्राकृतिक रेशे
विनिर्मित वस्तुएं- क्षेत्रीय शिल्प कौशल से जुड़े प्रोडक्ट

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