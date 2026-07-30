जब चाय बन गई ‘शैंपेन’ और तौलिए भी हो गए VIP! जानिए भारत के पहले 7 ‘जीआई टैग’ वाले उत्पादों की मजेदार कहानी!
क्या आपने कभी सोचा है कि दार्जिलिंग की चाय, कांचीपुरम सिल्क या मैसूर सिल्क जैसी चीजें दुनिया में इतनी खास और अलग क्यों मानी जाती हैं? इन सभी को एक खास पहचान मिली हुई है, जिसे हम ‘जीआई टैग’ (Geographical Indication) कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो यह किसी भी उत्पाद के लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो यह बताता है कि कोई खास चीज मूल रूप से किस विशेष जगह से ताल्लुक रखती है. यह टैग न सिर्फ उस उत्पाद की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, बल्कि नकली सामान बेचने वालों से उसकी रक्षा भी करता है. आज के समय में भले ही जीआई टैग बहुत आम बात बन गया हो और हर राज्य अपने उत्पादों के लिए इसकी मांग कर रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा और अधिकारों की यह पूरी कहानी काफी दिलचस्प है, जिसने हल्दी, नीम और बासमती चावल जैसी हमारी पारंपरिक चीजों को विदेशी ताकतों की लूटपाट और बायो-पायरेसी से बचाने में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोल निभाया है. आइए, इसके पूरे इतिहास और सफर को आसान शब्दों में समझते हैं.
भारत के पास कितने जीआई टैग प्रोडक्ट हैं?
2026 की शुरुआत तक 658 से ज्यादा जीआई टैग उत्पादों को रजिस्टर किया है. यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि ज्यादा लोकल प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है. जीआई टाग 5 कैटेगरी में दिए जा रहे हैं.
कृषि उत्पाद- चाय, कॉफी, मसाले, फल, चावल की किस्में, शहद
खाद्य पदार्थ और व्यंजन लोकल मिठाइयां, स्नैक्स, पारंपरिक व्यंजन
हस्तशिल्प और हथकरघा- रेशमी वस्त्र, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम
प्राकृतिक उत्पाद- पत्थर, खनिज, प्राकृतिक रेशे
विनिर्मित वस्तुएं- क्षेत्रीय शिल्प कौशल से जुड़े प्रोडक्ट
भारत का पहला GI टैग
कानून बनने के बाद भारत में सबसे पहला GI टैग हमारी अपनी 'दार्जिलिंग चाय' (Darjeeling Tea) को साल 2004 में मिला.पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली इस चाय की खुशबू और इसका अनोखा स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे चाय की दुनिया का 'शैंपेन' भी कहा जाता है. यह दार्जिलिंग जिले में हिमालय की तलहटी में 600-2000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है. केवल 87 नामित एस्टेट ही कानूनी रूप से दार्जिलिंग चाय का उत्पादन कर सकते हैं. भारतीय चाय बोर्ड का अनुमान है कि विश्व स्तर पर दार्जिलिंग के रूप में बेची जाने वाली 70% चाय असली नहीं है.
2. पोचमपल्ली इकत- तेलंगाना
तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली गांव में बनने वाली यह हैंडलूम साड़ियां अपनी खास टाई-एंड-डाई (Tie and Dye) कला के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं. इसके डिजाइन और शानदार कॉटन-सिल्क का मेल देखते ही बनता है. साल 2004-05 में इसे जीआई टैग मिला था.
3. मैसूर सिल्क- कर्नाटक
कर्नाटक के मैसूर में बनने वाली यह रेशमी साड़ियां अपनी शुद्धता, चमक और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं. इनमें असली सोने और चांदी के तारों (जरी) का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन्हें बेहद शाही और खास बनाता है. मैसूर सिल्क की साड़ियों को साल 2005-06 में जीआई टैग दिया गया था.
4. चंदेरी साड़ी- मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर चंदेरी की हथकरघा साड़ियां अपनी हल्की बनावट, पारदर्शी चमक और शानदार जरी के काम के लिए जानी जाती हैं. पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली ये साड़ियां शादियों और त्योहारों की शान होती हैं. इन्हें साल 2005-06 में जीआई टैग मिला था.
5. कांचीपुरम सिल्क- तमिलनाडु
दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम की ये रेशमी साड़ियां अपनी मजबूती और भारी जरी के बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध हैं. दक्षिण भारतीय संस्कृति में हर शुभ अवसर पर इन साड़ियों को पहनना बेहद शुभ और शान की बात माना जाता है. इसे साल 2005-06 में जीआई टैग प्रदान किया गया.
6. सोलापुर टेरी टॉवल- महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में बनने वाले ये तौलिए अपनी बेहतरीन सोखने की क्षमता और टिकाऊपन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैंय सोलापुर का टेरी टॉवल उद्योग भारत के सबसे पुराने हथकरघा उद्योगों में से एक है. इसे साल 2005-07 में जीआई टैग दिया गया.
7. सोलापुर चादर- महाराष्ट्र
सोलापुर के ही पावर लूम और हैंडलूम उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली ये सूती चादरें अपनी बेहतरीन डिजाइन, गर्माहट और लंबे समय तक टिकने की खूबी के लिए पहचानी जाती हैं. महाराष्ट्र के हर घर में आपको सोलापुर की चादर मिल जाएगी. इसे साल 2005-07 में जीआई टैग मिला.