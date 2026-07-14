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UFO का फुल फॉर्म क्या है? पहली बार कब दिखी थी आसमान की ये रहस्यमयी उड़न  तश्तरी

UFO Full Form: अक्सर UFO का नाम सुनते ही, हमारे मन में एलियंस का ख्याल आता है कि क्या सच में एलिंयस होते हैं और अगर होते भी हैं, तो वह कैसे दिखते हैं? क्या वे UFO में धरती पर आए थे और सबसे अहम सवाल कि आखिर UFO का फुल फॉर्म क्या है और यह देखने में कैसा होता है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन सभी सवालों का जवाब.


By: Shristi S | Published: July 14, 2026 12:26:38 PM IST

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UFO का फुल फॉर्म क्या है? - Photo Gallery
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UFO का फुल फॉर्म क्या है?

UFO का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब है आसमान में दिखने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसे तुरंत पहचाना न जा सके. साइंटिस्ट अक्सर इसे UAP (अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना) कहते हैं.

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क्या एलियंस धरती पर आए हैं?

UFO ज़रूरी नहीं कि एलियंस ही हों. अभी इस बात का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है कि एलियंस धरती पर आए हैं या हमसे कॉन्टैक्ट किया है. ज़्यादातर UFO मामलों में, बाद में पता चला कि वे ड्रोन, गुब्बारे, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या कुदरती चीज़ें थीं.

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UFO पहली बार कब देखा गया था?

24 जून, 1947 को, पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने दावा किया कि उन्होंने माउंट रेनियर, वाशिंगटन के पास अजीब उड़ने वाली चीज़ें देखी हैं. यहीं से फ्लाइंग सॉसर शब्द पॉपुलर हुआ. 1952 में, वॉशिंगटन, डी.सी. में भी कई UFO रिपोर्ट मिली थीं. इसीलिए 24 जून और 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे मनाया जाता है.

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U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस समेत कई एजेंसियां ​​UAPs की जांच करती हैं. आज तक, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि ये एलियन लाइफ़फ़ॉर्म हैं. जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला है.

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एलियन कैसे दिखते हैं?

फ़िल्मों में एलियन को बड़े सिर, पतले शरीर और चमकती आंखों के साथ दिखाया जाता है. लेकिन यह सिर्फ़ पॉप-कल्चर फिक्शन है. अगर जीवन है भी, तो यह माहौल के हिसाब से पूरी तरह से अलग रूप में बदल सकता है.

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UFO का मतलब है अनआइडेंटिफ़ाएबल. वहीं, एक UAV (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), या ड्रोन, बिना किसी इंसान के उड़ता है और इसका इस्तेमाल मिलिट्री या सर्विलांस के कामों के लिए किया जाता है. लोग अक्सर ड्रोन या मिलिट्री टेक्नोलॉजी को UFO समझ लेते हैं.

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