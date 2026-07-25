क्या है भोजपुरी बवाल, जिसका 2 अगस्त से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर होगा प्रसारण, कौन-कौन से कलाकार हो रहे शामिल?

Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल एक भोजपुरी रियलिटी एंटरटेनमेंट शो है, जिसकी घोषणा 2026 में की गई थी. इसे भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई मशहूर कलाकारों को एक ही मंच पर लाने के लिए बनाया गया है.