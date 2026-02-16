Bharat-VISTAAR: किसानों की हुई मौज! लॉन्च हो रहा स्पेशल AI ऐप, घर बैठे मिलेगी सारी जानकारी

Bharat-VISTAAR Launch: केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए भारत-VISTAAR नामक एआई आधारित डिजिटल मंच शुरू कर रहा है. ये पहल मोबाइल और वॉइस कॉल के जरिए फसल योजना, मौसम, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाएगी.