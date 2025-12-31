क्या है ADHD? कैसे करें इस नई बीमारी से बचाव, डॉ. सिद्धांत भार्गव से समझें

What is ADHD: अपने लेटेस्ट ADHD रील में, डॉ. सिद्धांत भार्गव बताते हैं कि फोकस में दिक्कतें अनुशासन की कमी क्यों नहीं हैं. वह बताते हैं कि कैसे रोज़ की आदतें एकाग्रता और इमोशनल बैलेंस को आकार देती हैं. इस दौरान वो आलिया का भी ज़िक्र करते हैं, जो छोटे लेकिन असरदार आदतों का इस्तेमाल करके अपने बिज़ी शेड्यूल को मैनेज करती हैं, जिससे उन्हें फोकस्ड, शांत और क्रिएटिव रहने में मदद मिलती है.