  Salt: कम नमक खाने से शरीर में क्या असर होता है, 1 दिन में कितना खाना चाहिए?

Salt: कम नमक खाने से शरीर में क्या असर होता है, 1 दिन में कितना खाना चाहिए?

Salt: सोडियम हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो कोशिकाओं, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज में मदद करता है. ज्यादा कमी से हाइपोनाट्रेमिया हो सकता है, जिससे सिरदर्द, थकान, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और गंभीर मामलों में दौरे या कोमा हो सकता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 7, 2026 3:34:30 PM IST

1/7

सोडियम की कमी

सोडियम की ज्यादा कमी से शरीर में हाइपोनाट्रेमिया होता है. इस स्थिति में रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पानी कोशिकाओं में चला जाता है और वे सूज जाती हैं. इससे सिरदर्द, उल्टी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, भ्रम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. गंभीर मामलों में दौरे, कोमा या मृत्यु भी संभव है.

2/7

तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव

सोडियम मांसपेशियों और नसों के सही कामकाज के लिए जरूरी है. कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन होती है और तंत्रिका संकेतों के संचार में बाधा आती है. ये विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों और उन लोगों में अधिक खतरनाक हो सकता है जो डाइयूरेटिक्स (मूत्रवर्धक दवाएं) ले रहे हैं.

3/7

थकान, मतली और चक्कर

सोडियम की कमी से शरीर में ऊर्जा का लेवल गिर जाता है. व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है, उल्टी या मतली हो सकती है और कभी-कभी चक्कर भी आते हैं. ये रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है और ध्यान केंद्रित करना कठिन बना सकता है.

4/7

लंबे समय तक हेल्थ रिस्क

यदि लंबे समय तक सोडियम का सेवन अत्यधिक कम रहता है (लगभग 3,000 mg से नीचे), तो शोध बताते हैं कि इससे हृदय रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए पूरी तरह से नमक त्यागने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है.

5/7

जोखिम कारक और संवेदनशील समूह

बुजुर्ग, गुर्दा, हृदय या लीवर संबंधी समस्याओं वाले लोग और जो डाइयूरेटिक दवाएं लेते हैं, उनमें हाइपोनाट्रेमिया का खतरा ज्यादा होता है. इनके लिए सोडियम की कमी गंभीर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है.

6/7

दैनिक सोडियम मात्रा

वयस्क (14 वर्ष और अधिक): लगभग 2,300 mg प्रति दिन (लगभग 1 चम्मच नमक)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): 2,000 mg से कम सोडियम प्रति दिन
बच्चे: उम्र और कैलोरी के अनुसार कम सोडियम
विशेष समूह: उच्च रक्तचाप, मधुमेह या गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को सीमित करना चाहिए, जबकि उच्च गर्मी में काम करने वाले या खिलाड़ी ज्यादा ले सकते हैं.

7/7

जरूरी नोट्स और सावधानियां

शरीर को काम करने के लिए केवल थोड़ी मात्रा में सोडियम (लगभग 500 mg) की जरूरत होती है. अधिकांश लोग सामान्य रूप से अनुशंसित सीमा से अधिक नमक खाते हैं, विशेषकर प्रोसेस्ड फूड से. यदि आप नमक का सेवन अचानक कम करने की सोच रहे हैं, खासकर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत जरूरी है.

