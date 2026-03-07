Salt: कम नमक खाने से शरीर में क्या असर होता है, 1 दिन में कितना खाना चाहिए?

दैनिक सोडियम मात्रा

वयस्क (14 वर्ष और अधिक): लगभग 2,300 mg प्रति दिन (लगभग 1 चम्मच नमक)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): 2,000 mg से कम सोडियम प्रति दिन

बच्चे: उम्र और कैलोरी के अनुसार कम सोडियम

विशेष समूह: उच्च रक्तचाप, मधुमेह या गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को सीमित करना चाहिए, जबकि उच्च गर्मी में काम करने वाले या खिलाड़ी ज्यादा ले सकते हैं.