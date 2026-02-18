रोजाना 10 मिनट चलने से शरीर में दिखेंगे ये बदलाव, वजन से लेकर ब्लड प्रेसर में भी दिखेगा असर

Walking for diabetes: ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना डायबिटीज में बहुत जरूरी है. सही आहार के साथ-साथ एक्सरसाइज भी इसमें मदद करती है. पैदल चलना एक आसान, सस्ता और सेफ तरीका है जो इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने, वजन कंट्रोल करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायक है.