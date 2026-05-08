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चलती कार में रिवर्स गियर डालने की भूल पड़ सकती है भारी, हादसे का हो सकते हैं शिकार, जानें क्या हैं इसके नुकसान

Driving Safety Tips: कार चलाते समय कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है. कुछ लोग जल्दबाजी में कार चलाते हैं, जोकि न केवल जोखिमभरा हो सकता है बल्कि कार के लिए भी कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. वहीं, कई बार नए ड्राइवर कार में चलते-चलते गलती से रिवर्स गियर डाल देते हैं, जो गाड़ी के लिए ठीक नहीं है. यह आपको किसी हादसे का शिकार भी बना सकता है.

इसलिए आपके लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि चलती कार में अगर रिवर्स गियर डाल दिया जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है. चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इसके बारे में. 


By: Kunal Mishra | Published: May 8, 2026 6:36:47 PM IST

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अचानक लग सकता है झटका

अगर आप चलती कार में रिवर्स गियर डाल देते हैं तो ऐसे में कई बार अचानक से झटका लग सकता है. इससे आपको चोट आने के साथ ही साथ किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं. इसलिए ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए.

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कम स्पीड पर खतरा

ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कार की स्पीड ज्यादा है तो ही कार को खतरा हो सकता है. बल्कि, अगर आपकी कार 5 से 10 किलोमीटर की स्पीड में भी चल रही है और आप रिवर्स गियर डाल देते हैं तो ऐसे में इंजन के माउंट्स टूट सकते हैं.

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गियरबॉक्स पर दबाव

अगर आप चलती कार में रिवर्स गियर डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी कार का रिवर्स गियर प्रभावित हो सकता है. ऐसा करने से आपकी कार का गियरबॉक्स खराब हो सकता है या उसपर दबाव पड़ सकता है.

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ऑटोमेटिक कार में क्या होगा?

अगर आपकी कार ऑटोमेटिक है तो ऐसे में आपकी कार थोड़ी ज्यादा सुरक्षित रह सकती है. इस स्थिति में रिवर्स गियर नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में आपको R मोड को चुनना होगा तभी आपका रिवर्स गियर लग पाएगा.

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सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ध्यान रखें

सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. अगर आप Reverse Gear को गाड़ी को रोकने के बाद लगाएं तो ऐसा करना ज्यादा बेहतर होगा. इसके अलावा क्लच को पूरी तरह से बाकर ही गियर को बदलें.

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हो सकता है एक्सीडेंट

ज्यादातर मामलों में अगर आप ड्राइविंग करते समय रिवर्स गियर लगा देते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट या हादसा होने की आशंका काफी बढ़ जाती है. इसलिए आपको गियर बदलते समय ध्यान जरूर रखना चाहिए.

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