शुभ या अशुभ संकेत, सपने में आग देखने का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र में छिपा बड़ा रहस्य

Swapna Shastra : भारतीय धर्मशास्त्रों में स्वप्न केवल मानसिक कल्पना नहीं होती है. बल्कि इसे ध्यात्मिक संकेत और भविष्य की झलक के तौर पर माना जाता है. स्वप्न शास्त्र जो कि एक प्राचीन ज्योतिष और तंत्र का भाग है, यह साफ करता है कि कौन-सा सपना शुभ और कौन-सा सपना अशुभ है. आइए इसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं.