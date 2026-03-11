शुभ या अशुभ संकेत, सपने में आग देखने का क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र में छिपा बड़ा रहस्य
Swapna Shastra : भारतीय धर्मशास्त्रों में स्वप्न केवल मानसिक कल्पना नहीं होती है. बल्कि इसे ध्यात्मिक संकेत और भविष्य की झलक के तौर पर माना जाता है. स्वप्न शास्त्र जो कि एक प्राचीन ज्योतिष और तंत्र का भाग है, यह साफ करता है कि कौन-सा सपना शुभ और कौन-सा सपना अशुभ है. आइए इसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं.
आग सपने में देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अग्नि देवता यज्ञ, को तपस्या और आत्मशुद्धि के प्रतीक माना जाता है. अगर आप सपने में आग देखते हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ी परिवर्तन हो सकता है.
नए मार्ग का प्रतीक
यह बताता है कि आपकी आत्मा किसी नए मार्ग की तरफ आगे बढ़ रही है. फिर वह आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक.
घर या वस्तु जलना
अगर आपके सपने में घर या कोई वस्त्र जलता दिखा है, तो पुराने कर्मों के समाप्त होने का संकेत है. धार्मिक दृष्टि से इसे कर्मविमोचन माना जाता है. लेकिन अगर आग से डर और पीड़ा महसूस हो रही है, तो यह तनाव और अशुभ संकेत भी हो सकता है.
आग देखकर डर लगना
सपने में आग को शांत भाव से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आंतरिक रुप से मजबूत हो रहे हैं या कोई बड़ा आत्मिक परिवर्तन होने वाला है. स्वप्न आपके जीवन में एक नई शुरुआत की संकेत हो सकता है.
क्या कहते हैं शास्त्र?
स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, सपना रात के अंतिम प्रहर में आता है, तो इसका फल जल्दी मिलता है. यदि आग साफ, नियंत्रित और उज्जवल तो यह यश और संपत्ति का प्रतीक है.
क्या करना चाहिए?
आग का सपना आने के बाद अगले दिन सुबह हनुमान चालीसा या अग्नि स्त्रोत का पाठ करें. साथ ही गुरुवार को गाय को रोटी खिलाएं और घर में घी का दीपक जलाएं.
आग देखना शुभ या अशुभ
सपने में आग देखना न तो पूरी तरह से शुभ होता है और न ही पूरी तरह अशुभ. यह आपके आंतरिक परिवर्तन, कर्मों के फल और चेतावनी का एक संकेत हो सकता है.