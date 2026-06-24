‘वेलकम टू द जंगल’ से पहले भी आ चुकी हैं ये धांसू मल्टीस्टारर फिल्में, एक तो है ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर; देखें लिस्ट

कभी अलविदा ना कहना

शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' में जबरदस्त भूमिका निभाई थी. करण जौहर के निर्देशन में साल 2006 में आई इस फिल्म की कहानी देव (शाहरुख खान) और माया (रानी मुखर्जी) दोनों अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होते. उनकी मुलाकात होती है और धीरे-धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. शुरुआत में वे एक-दूसरे की शादी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके बीच प्यार हो जाता है. यही रिश्ता उनकी जिंदगी में कई नए मोड़ लेकर आता है.