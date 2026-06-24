‘वेलकम टू द जंगल’ से पहले भी आ चुकी हैं ये धांसू मल्टीस्टारर फिल्में, एक तो है ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर; देखें लिस्ट
Bollywood Multi starrer Movies: अक्षय कुमार अभिनीत मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, जिनमें सुनील शेट्टी, परेश रावल, संजय दत्त, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज जैसे आदि सितारे शामिल हैं. लेकिन क्या आपको पता है, इससे पहले भी कई मल्टीस्टारर फिल्में बन चुकी हैं. एक ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम.
अमर अकबर एंथनी
साल 1977 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बाबी और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे. इस फिल्म की कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया था. यह एक शानदार फिल्म है.
अंदाज अपना अपना
राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म 'अंदाज अपना अपना' 1994 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल जैसे किरदार नजर आए थे. फिल्म में आमिर-सलमान एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं. तभी दोनों एक करोड़पति लड़की (रवीना टंडन) को पाने की कोशिश करते हैं. इस फिल्म ने लोगों का दिल जीतने का काम किया था.
हम साथ साथ हैं
फिल्म 'हम साथ साथ हैं' एक पारिवारिक-ड्रामा फिल्म थी. साल 1999 में आई इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल, तब्बू, आलोक नाथ जैसे दिग्गज स्टार्स मौजूद थे. इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था. 17 करोड़ रुपये की बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 81.71 करोड़ रुपये कमाए थे.
शोले
फिल्म 'शोले' एक जबरदस्त फिल्म थी. इसका श्रेय काफी हद तक बिग बी और धरम पाजी की जादुई जोड़ी को जाता है. फिल्म में जया बच्चन और हेमा मालिनी ने भी शानदार किरदार निभाया था. 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपये थे. लेकिन इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपये के बीच कमाए थे. इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया था.
कभी खुशी कभी गम
फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, काजोल, शाहरुख खान, ऋतिक रोशना और करीना कपूर नजर आए थे. साल 2001 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था.
इश्क
मल्टीस्टारर फिल्म 'इश्क' में एक युवा प्रेम कहानी की ताजगी थी. फिल्म में अजय देवगन, काजोल, आमिर खान और जूही चावला की अदाओं का तड़का लगा हुआ था. फिल्म ने लोगों को खूब हंसाया और गुदगुदाया था.
कभी अलविदा ना कहना
शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' में जबरदस्त भूमिका निभाई थी. करण जौहर के निर्देशन में साल 2006 में आई इस फिल्म की कहानी देव (शाहरुख खान) और माया (रानी मुखर्जी) दोनों अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होते. उनकी मुलाकात होती है और धीरे-धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. शुरुआत में वे एक-दूसरे की शादी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके बीच प्यार हो जाता है. यही रिश्ता उनकी जिंदगी में कई नए मोड़ लेकर आता है.