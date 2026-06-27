‘वेलकम टू द जंगल’ ही नहीं, इस वीकएंड देखें ये 5 दमदार एंटरटेनिंग मूवीज, तीसरी फिल्म है शानदार
Entertaining Movies: हाल ही में सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ रिलीज हुई. यह फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती दिख रही है. इस वीकएंड पर आप कई और फिल्में भी देख सकते हैं, जो आपकी छुट्टियों को खास बना सकते हैं. जानें उन फिल्मों के नाम.
3 इडियट्स
राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म '3 इडियट्स' ने खूब सुर्खियां बटोरीं. यह फिल्म तीन दोस्तों - आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी - के अटूट बंधन की कहानी के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है. फिल्म में ऑल इज वेल नारे को लोगों ने काफी पसंद किया था.
अंदाज अपना अपना
साल 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में अमर (आमिर खान) और प्रेम (सलमान खान) मिडिल क्लास परिवारों से है लेकिन बड़े सपने देखते हैं. बाद में दोनों, एक करोड़पति की बेटी, रवीना (करिश्मा कपूर) को पाने की होड़ लगाते हैं. इस बीच, वे संयोगवश एक गैंगस्टर, तेजा से मिलते हैं.
भूल भुलैया
अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'भूल भुलैया' हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मेल है. फिल्म की डरावनी हवेली, हर मोड़ पर आने वाले ट्विस्ट और क्लाइमेक्स में विद्या बालन की मंजुलिका वाली दमदार परफॉर्मेंस इसे खास बनाती है. यही वजह है कि इसके सीक्वल भी पहली फिल्म जैसा जादू नहीं चला पाए. यह बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल है, जो शुरू से अंत तक भरपूर मनोरंजन करती हैं.
जब वी मेट
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'जब वी मेट' साल 2007 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी में एक उदास उद्योगपति आदित्य (शाहिद कपूर) की मुलाकात ट्रेन में चुलबुली लड़की गीत (करीना कपूर खान) से होती है. साथ सफर करते-करते दोनों करीब आ जाते हैं और आखिरकार आदित्य को गीत से प्यार हो जाता है.
हेरा फेरी
परेश रावल की मासूम हंसी से लेकर अक्षय कुमार की चालाकी और सुनील शेट्टी के इस पागलपन में फंसने तक - ' हेरा फेरी' हर पीढ़ी को पसंद आती है. यह कॉमेडी से भरपूर फिल्म, चाहे आप इसे कितनी भी बार देखें, उतनी ही मजेदार लगती है. बार-बार देखें, बार-बार देखें और डायलॉग्स याद कर लें.