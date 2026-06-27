‘वेलकम टू द जंगल’ ही नहीं, इस वीकएंड देखें ये 5 दमदार एंटरटेनिंग मूवीज, तीसरी फिल्म है शानदार

भूल भुलैया

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'भूल भुलैया' हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मेल है. फिल्म की डरावनी हवेली, हर मोड़ पर आने वाले ट्विस्ट और क्लाइमेक्स में विद्या बालन की मंजुलिका वाली दमदार परफॉर्मेंस इसे खास बनाती है. यही वजह है कि इसके सीक्वल भी पहली फिल्म जैसा जादू नहीं चला पाए. यह बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल है, जो शुरू से अंत तक भरपूर मनोरंजन करती हैं.