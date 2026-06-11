Raveena Tandon: भीगी साड़ी में डांस कर स्क्रीन पर लगाई आग, हॉट फिगर से सबको बनाया अपना दीवाना, शादी से पहले मां बनकर बटोरीं सुर्खियां

रवीना टंडन इन दिनों ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में रवीना टंडन ने भले ही मुख्य भूमिका न निभाई हो, लेकिन एक दौर था जब वो फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस थीं और उनके ग्लैमर का बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई दीवाना था. रवीना टंडन आज भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन 90s के दौर में उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था.