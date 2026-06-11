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Raveena Tandon: भीगी साड़ी में डांस कर स्क्रीन पर लगाई आग, हॉट फिगर से सबको बनाया अपना दीवाना, शादी से पहले मां बनकर बटोरीं सुर्खियां

रवीना टंडन इन दिनों ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में रवीना टंडन ने भले ही मुख्य भूमिका न निभाई हो, लेकिन एक दौर था जब वो  फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस थीं और उनके ग्लैमर का बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई दीवाना था. रवीना टंडन आज भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन 90s के दौर में उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 11, 2026 5:10:58 PM IST

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डेब्यू फिल्म - Photo Gallery
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डेब्यू फिल्म

रवीना टंडन ने 1991 में सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म के लिए उन्हें लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था.

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1994 में करियर को मिली नई दिशा

डेब्यू फिल्म के बाद रवीना टंडन की कई फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन 1994 उनके करियर का सबसे निर्णायक साल था. इस साल उनकी दस फिल्में रिलीज़ हुईं थीं. इनमें से अजय देवगन के साथ 'दिलवाले' , संजय दत्त के साथ 'आतिश : फील द फायर', अनिल कपूर के साथ 'लाडला' और अक्षय कुमार के साथ 'मोहरा' जैसी फ़िल्में शामिल थीं, जिन्होंने रवीना टंडन को सुपरस्टार बना दिया.

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आज भी बरकरार है टिप-टिप बरसा पानी का जादू

रवीना टंडन का मोहरा फिल्म में इस गाने पर आइकोनिक डांस आज भी लोग पसंद करते हैं. भीगी हुई पीली साड़ी में रवीना टंडन ने इस गाने को कल्ट क्लासिक बना दिया है.

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शादी से पहले बनी मां

रवीना टंडन शादी से पहले ही मां बन गयी थीं. दरअसल, अपनी शादी से काफी पहले ही उन्होंने दो बेटियों को गोद लिया था. इस समय वो चार बच्चों की मां हैं, जिसमें से दो बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है और दो बेटियां गोद ली हुई हैं.

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शादी

रवीना टंडन ने अपनी फिल्म स्टम्प्ड (2003) की शूटिंग के दौरान फिल्म वितरक अनिल थडानी से डेटिंग शुरू की. नवंबर 2003 में उनकी सगाई की घोषणा की गई. उन्होंने 22 फरवरी 2004 को राजस्थान के उदयपुर स्थित जग मंदिर पैलेस में पंजाबी खत्री और सिंधी परंपराओं के अनुसार थडानी से शादी की थी.

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