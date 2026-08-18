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Weirdest Animal in the World: कुदरत के अनोखे कारनामे! नाक, दांत और रंग सब अजीब; मिलिए दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों से

Weirdest Animal in the World: अजीब और अनोखे जानवर हमेशा हमारा ध्यान खींचते हैं, और हम यह पक्का करते हैं कि हमारे ज़्यादातर वाइल्डलाइफ टूर में यात्रियों को दुनिया के कुछ सबसे अनोखे जीवों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखने का मौका मिले. अपनी अजीब बनावट के अलावा, इनमें से कई प्रजातियां नाज़ुक इकोसिस्टम की पहचान होती हैं. उन्हें खुद देखने से आपको संरक्षण पर केंद्रित यात्रा के महत्व को समझने में मदद मिलती है और यह भी पता चलता है कि ज़िम्मेदार पर्यटन कैसे धरती के कुछ सबसे असाधारण वन्यजीवों की सुरक्षा में मदद कर सकता है. जंगल सचमुच अजीब और अद्भुत जानवरों का घर है. इसलिए, आपके मनोरंजन के लिए, हमने अपने दस पसंदीदा अजीब जानवरों की एक सूची तैयार की है—ऐसे जीव जिन्हें आप अपनी यात्राओं के दौरान खुद भी ढूंढ सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 9:31:32 AM IST

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पैंगोलिन

पैंगोलिन सचमुच अजीब जीव हैं जो कवच वाले चींटीखोर (एंटईटर) जैसे दिखते हैं. असल में, उन्हें अक्सर "स्केली एंटईटर" (कवच वाले चींटीखोर) कहा जाता है! हैरानी की बात है कि ये अनोखे जानवर चींटीखोर या आर्माडिलो जिन स्तनधारियों से वे सबसे ज़्यादा मिलते-जुलते हैं की तुलना में कुत्तों, बिल्लियों और यहां तक ​​कि सील से ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं.

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ए-ए

मेडागास्कर कई अजीब जानवरों का घर है, जिनमें से ज़्यादातर धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते.

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कैपीबारा

कैपीबारा दुनिया के सबसे बड़े जीवित कृंतक (रोडेंट) हैं और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं. वे अक्सर पानी के स्रोतों के पास बड़े सामाजिक समूहों में रहते हैं; सूखे के मौसम में, इन समूहों में 100 तक जानवर हो सकते हैं.

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आर्माडिलो गिर्डल्ड छिपकली

दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी केप प्रांतों में पाई जाने वाली यह छिपकली हमें एक छोटे ड्रैगन की याद दिलाती है. यह समानता तब और भी साफ़ हो जाती है जब ये अनोखे जीव खतरे से बचने के लिए खुद को एक गेंद की तरह मोड़ लेते हैं इसी व्यवहार के कारण उन्हें यह नाम मिला.

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मैग्निफिसेंट फ्रिगेटबर्ड

गैलापागोस द्वीप समूह में पाए जाने वाले इन अद्भुत पक्षियों के पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर होता है और इन्हें समुद्र तल से 2,500 मीटर तक की ऊँचाई पर उड़ते हुए देखा गया है.

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स्लॉथ

अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर स्लॉथ पनामा, ब्राज़ील, कोस्टा रिका और कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के पेड़ों पर पाए जाते हैं.

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