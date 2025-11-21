Toraja Tribe: कब्र से लाशें निकालकर करते हैं ये गंदा काम, इस अजीबोगरीब जनजाति के बारे में जानकर छूटेंगे पसीने
Toraja Tribe: दुनिया भर में कई अजीबो- गरीब जनजातियां है जो अपने काम की वजह से फेमस है. ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं उस जनजाति के बारे में जो कब्र से लाशों को निकालकर सिगरेट पिलाती है. चलिए जान लेते हैं ऐसा कहां होता है.
कब्र से निकालते हैं लाशें
इंडोनेशिया की जनजाति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कब्र से शव निकालकर उसे सिगरेट पिलाने वाली जनजाति इंडोनेशिया में रहती है.
तोराजा जनजाति
तोराजा जनजाति इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी में रहती है. ये लोग बेजान चीज़ों को भी ज़िंदा मानते हैं. उनका मानना है कि सभी जीवों में, चाहे वो इंसान हों या जानवर, आत्मा होती है.
मनाते हैं जश्न
इस जनजाति के किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो ये लाश को तुरंत नहीं दफनाते हैं, वो मौत के कुछ दिन बाद जश्न मनाते हैं.
तोराजा जनजाति
अगस्त महीने में फसल की बुआई के पहले ये लोग लाशों को उनकी कब्र से निकालते हैं. फिर उन्हें नहला-धुलाकर नए कपड़े पहनाते हैं. इसके बाद ये लोग लाशों से एक आम इंसान की तरह बात करते हैं.
पिलाते हैं शराब
वे उनके लिए खाना और ड्रिंक्स तैयार करते हैं. खाने-पीने के साथ-साथ, वे लोगों को सिगरेट भी देते हैं और जश्न मनाते हैं.
फिर करते हैं दफन
जश्न के बाद, जनजाति के लोग मरे हुए लोगों की कब्रों को साफ करते हैं और फिर उन्हें दोबारा दफ़नाते हैं, यह एक ऐसी प्रथा है जो वे साल में एक बार करते हैं.