  • Weight Loss: तेज़ी से वजन घटाना है? अपनी डाइट में शामिल करें यह 4 आटे, हर हफ्ते गिरेगा वजन

Weight Loss: वजन बढ़ना बहुत आसान होता है लेकिन कम करने के लिए लोग तरह-तरह की कोशिश करते हैं. इस कोशिश के साथ अपनी डाइट में शामिल करें यह 4 आटे, देखिए कैसे एक हफ्ते में पिघलेगी आपकी चर्बी.


By: Tavishi Kalra | Published: December 4, 2025 2:17:44 PM IST

1/6

weight loss

अगर आप भी अपने बढ़ने हुए वजन से परेशान हैं, तो आप भी इन सुपर फूड्स को ट्राई कर अपना वेट मैनेज कर सकते हैं.

2/6

roti

वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है सही आटे की रोटी खाना. अगर आप भी सही लाइफस्टाइल के साथ अपने खाने का भरपूर ध्यान रखते हैं तो अपने लंच और डिनर में एड करें इन सुपर फूड्स की रोटी.

3/6

bajra roti

बाजरा की रोटी वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया मानी गई है. बाजरे में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशयम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. बाजरा डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन है. इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है. इसकी रोटी गेंहू के आटे में मिलाकर बनाएं.

4/6

jowar roti

ज्वार की रोटी को वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा माना गया है. ज्वार में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं. जो वजन को जेती से कम करता है. ज्वार का आटा हमेशा गुनगुने पानी में गूंदे.

5/6

oats

ओट्स को भी वेट लॉस के लिए उचित माना गया है. अगर आप भी वेट लॉस का प्रयास कर रहे हैं तो अपनी डाइट में ओट्स को शामिल करें. ओट्स की रोटी, ओट्स का चीला, ओट्स का दलिया शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इसकी रोटी भी आटे में मिलाकर बनाएं.

6/6

ragi

रागी का आटा भी वेट लॉस के लिए स्पेशल है. इसमें में कैल्शियम, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. रागी का आटा शुगर लेवल मैनेज करता है. इसमें फाइबर होते हैं,इसका चीला भी बहुत हेल्दी होता है.

