  डाइट छोड़िए! 18 महीनों में 45 Kg घटाने वाली महिला की ये 5 आदतें बदल देंगी आपकी सोच

Weight Loss Tips: वजन कम करना अक्सर सख्त डाइट और कड़ी एक्सरसाइज की लड़ाई जैसा लगता है, लेकिन टिकाऊ नतीजे आमतौर पर छोटे, लगातार लाइफस्टाइल में बदलाव से मिलते हैं. हेले, जिसने सिर्फ 18 महीनों में 45 किलो वजन कम किया, उसने 14 जनवरी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी जर्नी शेयर की, जिसमें उसने 5 ऐसी आदतें बताईं जिन्हें वो कभी “बेवकूफी भरी” मानती थी, जो उसे चुपके से पीछे खींच रही थीं, और उन्हें छोड़ने से कैसे सारा फर्क पड़ा.


By: Heena Khan | Published: January 17, 2026 10:11:38 AM IST

1/5

पैदल चलें

हेले वॉकिंग को "एक्सरसाइज का सबसे कम आंका जाने वाला रूप" कहती है और इस पर पूरा भरोसा करती है. वह ताज़ी हवा, मूवमेंट और मेंटल रीसेट के लिए, खासकर बाहर, 30-45 मिनट पैदल चलने की सलाह देती है. इसे और ज़्यादा असरदार और मज़ेदार बनाने के लिए, वह वेटेड वेस्ट पहनने या अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने का सुझाव देती है.

2/5

खूब पानी पिएं

पर्याप्त पानी पीना उसके लिए गेम-चेंजर साबित हुआ. हेले हर दिन अपने शरीर के वजन का लगभग आधा औंस पानी पीने का लक्ष्य रखती है, उदाहरण के लिए, 200 पाउंड वजन वाला व्यक्ति लगभग 100 औंस पानी पीने का लक्ष्य रखेगा. हाइड्रेटेड रहने से क्रेविंग कम हुई और एनर्जी बढ़ी, और वह एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए दिन में एक बार इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेती है.

3/5

प्रोटीन खाएं

प्रोटीन ने उसे पेट भरा रखने और फैट कम करने में अहम भूमिका निभाई. वह हर दिन कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेने का लक्ष्य रखती है, जो भूख को कंट्रोल करने और मसल्स बनाने में मदद करता है, जो फैट बर्न करने के लिए ज़रूरी है. जैसा कि वह कहती है, यह तरीका आसान है, मुश्किल नहीं.

4/5

सुबह की शुरुआत सोच-समझकर करें

दिन की शुरुआत मकसद के साथ करना उसकी सबसे असरदार आदतों में से एक थी. इसमें वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, या बस मौजूद रहना शामिल हो सकता है. उसका नियम: पहले 30 मिनट तक फोन नहीं. वह तनाव कम करने, बेहतर नींद, बेहतर फोकस और बेहतर मेंटल क्लैरिटी के लिए दो हफ़्ते तक इसे आज़माने का सुझाव देती है.

5/5

फाइबर शामिल करें

फाइबर उसकी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करता है. हेले एक आसान नियम मानती है: हर दिन तीन बार सब्जियां खाएं. फाइबर डाइजेशन में मदद करता है, पेट भरा रखता है, और कार्ब्स को ज़्यादा आसानी से प्रोसेस करने में मदद करता है, जिसे वह "वजन के डर को दूर रखने का एक तरीका" कहती है.

