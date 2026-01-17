डाइट छोड़िए! 18 महीनों में 45 Kg घटाने वाली महिला की ये 5 आदतें बदल देंगी आपकी सोच

Weight Loss Tips: वजन कम करना अक्सर सख्त डाइट और कड़ी एक्सरसाइज की लड़ाई जैसा लगता है, लेकिन टिकाऊ नतीजे आमतौर पर छोटे, लगातार लाइफस्टाइल में बदलाव से मिलते हैं. हेले, जिसने सिर्फ 18 महीनों में 45 किलो वजन कम किया, उसने 14 जनवरी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी जर्नी शेयर की, जिसमें उसने 5 ऐसी आदतें बताईं जिन्हें वो कभी “बेवकूफी भरी” मानती थी, जो उसे चुपके से पीछे खींच रही थीं, और उन्हें छोड़ने से कैसे सारा फर्क पड़ा.