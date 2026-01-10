Weight Loss Drink: फ्लैट बेली और ब्लोटिंग का रामबाण, जानें सुबह खाली पेट सत्तू और दालचीनी ड्रिंक पीने के फायदे

Weight Loss Drink

इस डेसी ड्रिंक को बनाना आसान है. इसके लिए एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच सत्तू पाउडर मिलाएं, इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालें आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस या नमक मिला सकते हैं. अच्छी तरह घोलें और सुबह खाली पेट पिएं.