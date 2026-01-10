  • Home>
  Weight Loss Drink: फ्लैट बेली और ब्लोटिंग का रामबाण, जानें सुबह खाली पेट सत्तू और दालचीनी ड्रिंक पीने के फायदे

Weight Loss Drink: फ्लैट बेली और ब्लोटिंग का रामबाण, जानें सुबह खाली पेट सत्तू और दालचीनी ड्रिंक पीने के फायदे

Weight Loss Drink: वजन घटाना आज कल आसान काम नहीं है. सुबह-सुबह इस आसान सत्तु और दालचीनी की ड्रिंक से आप अपना वजन आसनी और तेजी से कम कर सकते हैं.


By: Tavishi Kalra | Published: January 10, 2026 11:15:22 AM IST

1/6
1/6

Weight Loss Drink

आजकल ब्लोटिंग (bloating) और बेली फैट से आमुमन हर कोई परेशान है. बहुत से लोग अपने खराब रूटिन की वजह से बढ़ें हुए वेट, ओवर इटिंग से परेशान हैं. लेकिन एक राम बाण है जो आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है.

2/6

Weight Loss Drink

यह डेसी ड्रिंक ना केवल आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा बल्कि आपका डाइजेशन भी बढ़ाएगा और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी.

3/6

Weight Loss Drink

सत्तू में प्रोटीन और फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और आपको भूख नहीं लगती. साथ ही दालचीनी ब्लड शुगर को मैनेज रखती है और फेट स्टोरेज को रोकती है.

4/6

Weight Loss Drink

जिन लोगों को ब्लोटिंग और डाइजेशन की दिक्कत रहती है उन लोगों के लिए यह ड्रिंक रामबाण है.इससे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. साथ ही इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है.

5/6

Weight Loss Drink

इस डेसी ड्रिंक को बनाना आसान है. इसके लिए एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच सत्तू पाउडर मिलाएं, इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालें आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस या नमक मिला सकते हैं. अच्छी तरह घोलें और सुबह खाली पेट पिएं.

6/6

Weight Loss Drink

यह ड्रिंक बहुत आसान है, इसको लगतार पिने से आपको अपने अंदर जबरदस्त चेंज दिखाई देगा. आपको बेली फैट में कमी और जिन लोगों को जबरदस्त ब्लोटिंग की समस्या रहती है उनको फर्क दिखेगा.

