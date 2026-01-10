Weight Loss Drink: फ्लैट बेली और ब्लोटिंग का रामबाण, जानें सुबह खाली पेट सत्तू और दालचीनी ड्रिंक पीने के फायदे
Weight Loss Drink: वजन घटाना आज कल आसान काम नहीं है. सुबह-सुबह इस आसान सत्तु और दालचीनी की ड्रिंक से आप अपना वजन आसनी और तेजी से कम कर सकते हैं.
आजकल ब्लोटिंग (bloating) और बेली फैट से आमुमन हर कोई परेशान है. बहुत से लोग अपने खराब रूटिन की वजह से बढ़ें हुए वेट, ओवर इटिंग से परेशान हैं. लेकिन एक राम बाण है जो आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है.
यह डेसी ड्रिंक ना केवल आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा बल्कि आपका डाइजेशन भी बढ़ाएगा और आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी.
सत्तू में प्रोटीन और फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और आपको भूख नहीं लगती. साथ ही दालचीनी ब्लड शुगर को मैनेज रखती है और फेट स्टोरेज को रोकती है.
जिन लोगों को ब्लोटिंग और डाइजेशन की दिक्कत रहती है उन लोगों के लिए यह ड्रिंक रामबाण है.इससे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. साथ ही इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है.
इस डेसी ड्रिंक को बनाना आसान है. इसके लिए एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच सत्तू पाउडर मिलाएं, इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालें आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस या नमक मिला सकते हैं. अच्छी तरह घोलें और सुबह खाली पेट पिएं.
यह ड्रिंक बहुत आसान है, इसको लगतार पिने से आपको अपने अंदर जबरदस्त चेंज दिखाई देगा. आपको बेली फैट में कमी और जिन लोगों को जबरदस्त ब्लोटिंग की समस्या रहती है उनको फर्क दिखेगा.