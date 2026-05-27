Weight Gain Tips: अगर आप हैं दुबले.पतले तो डाइट में शामिल करें ये चीजेंए तेजी से बढ़ेगा वजन
दुबलापन बन रहा है परेशानी?
अगर आप दुबले-पतले शरीर की वजह से आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, तो सही डाइट आपकी मदद कर सकती है. कई लोगों का वजन खूब खाने के बाद भी नहीं बढ़ता, लेकिन हेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज से वजन बढ़ाया जा सकता है.
अंडा बढ़ा सकता है वजन
अंडा प्रोटीन, हेल्दी फैट और कैलोरी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. रोज उबले अंडे खाने से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. जिम करने वाले लोग भी बॉडी बनाने के लिए अंडे का सेवन करने की सलाह देते हैं.
घी से बढ़ सकता है हेल्दी वजन
घी में अच्छी मात्रा में कैलोरी पाई जाती है. अगर आप रोजाना सीमित मात्रा में घी को डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. सदियों से घी को हेल्दी वेट गेन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.
केला देगा एनर्जी और वजन
केले में भरपूर कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. रोजाना केला और दूध का सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. दुबले लोगों के लिए यह आसान और असरदार विकल्प माना जाता है.
किशमिश से तेजी से बढ़ सकता है वजन
किशमिश को रातभर दूध में भिगोकर सुबह खाने से पाचन बेहतर हो सकता है और वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. दिनभर में एक मुट्ठी किशमिश खाना हेल्दी वेट गेन के लिए फायदेमंद माना जाता है.
बादाम भी है असरदार
रातभर भिगोए हुए बादाम को दूध में मिलाकर पीने से शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इससे शरीर मजबूत होता है और वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
पीनट बटर करें डाइट में शामिल
पीनट बटर में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होते हैं. इसे ब्रेड या रोटी के साथ खाने से वजन तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है. जिम करने वाले लोग भी इसे डाइट में शामिल करते हैं.
एक्सरसाइज
डाइट के साथ एक्सरसाइज भी जरूरीसिर्फ खाना खाने से ही हेल्दी वजन नहीं बढ़ता. सही डाइट के साथ रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना भी जरूरी है. इससे वजन सही तरीके से बढ़ता है और बॉडी फिट व हेल्दी बनी रहती है.