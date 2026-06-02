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Healthy lunch plan: पूरे हफ्ते क्या बनाएं? 7 दिन का हेल्दी लंच प्लान, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण

Healthy lunch plan: हर दिन यह सोचना कि लंच में क्या बनाया जाए, कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. अगर आप भी स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाना चाहती हैं, तो यह 7 दिन का हेल्दी लंच प्लान आपके लिए काम आ सकता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे व्यंजन शामिल हैं जो आसानी से बन जाते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: June 2, 2026 5:19:18 PM IST

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सोमवार, मिक्स्ड वेज पनीर भुर्जी और रोटी

हफ्ते की शुरुआत प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मिक्स्ड वेज पनीर भुर्जी से करें. प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और अपनी पसंद की सब्जियों के साथ पनीर को भूनकर तैयार करें. इसे रोटी के साथ परोसें. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है.

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मंगलवार, पालक या मेथी का पराठा

आयरन और कैल्शियम से भरपूर पालक या मेथी का पराठा लंच के लिए बेहतरीन विकल्प है. आटे में पालक की प्यूरी या बारीक कटी मेथी, अजवाइन और नमक मिलाकर नरम आटा गूंथें और पराठे तैयार करें.

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बुधवार,ओट्स या दलिया पुलाव

अगर हल्का और सुपाच्य भोजन खाना चाहते हैं तो ओट्स या दलिया पुलाव चुनें. इसमें गाजर, मटर, बींस जैसी सब्जियां मिलाकर वन-पॉट पुलाव तैयार करें. यह लंबे समय तक एनर्जी देने में मदद करता है.

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गुरुवार, हाई-प्रोटीन बेसन या मूंग दाल चीला

बेसन और हरी मूंग दाल से बना चीला प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. इसमें घिसी हुई गाजर, पत्तागोभी या पनीर की स्टफिंग डालकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है.

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शुक्रवार, वेज एंड फ्रूट सलाद बाउल

फाइबर और विटामिन से भरपूर सलाद बाउल तैयार करें. इसमें उबले छोले, स्प्राउट्स, खीरा, पनीर और मौसमी फल मिलाएं. ऊपर से नींबू का रस और ऑलिव ऑयल डालकर इसका स्वाद बढ़ाएं.

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शनिवार, राजमा या चना चाट

शनिवार को प्रोटीन और फाइबर से भरपूर राजमा या चना चाट का आनंद लें. यह एक संतुलित भोजन है जिसे आप आसानी से टिफिन में भी पैक कर सकते हैं.

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रविवार, मिश्रित दाल की रोटी और मिक्स वेज सूखी सब्जी

हफ्ते के आखिरी दिन मिश्रित दाल की रोटी और मिक्स वेज सूखी सब्जी खाएं. दाल से प्रोटीन और हरी सब्जियों से विटामिन व मिनरल्स मिलते हैं, जिससे यह एक संपूर्ण और हेल्दी मील बन जाता है.

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