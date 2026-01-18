Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की साप्ताहिक लव लाइफ, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल
Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: इस सप्ताह सभी 12 राशियों की लव लाइफ मिलीजुली रहेगी. कुछ राशियों में गलतफहमियां दूर होंगी और कुछ राशि में प्रेम बढ़ेगा. ध्यान रखें कि इस सप्ताह सूर्य और शुक्र की युति मकर राशि में होने से शुक्रादित्य योग का प्रभाव रहेगा. इसका असर भी राशियों पर पड़ेगा. साल 2026 का तीसरा सप्ताह 19 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा. साल का यह सप्ताह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है. इस सप्ताह सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जिससे काम और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के दौरान सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष साप्ताहिक लव राशिफल
पूरे सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे. ऐसा महसूस होगा, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ. अच्छा समय है और सप्ताह के मध्य में आप मन की बात अपने पार्टनर को बोल सकते हैं. यह आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप अपनी निजी लाइफ में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी. लव पार्टनर अपनी उलझन को बातचीत से सुलझा लेंगे.
वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल
वृषभ राशि के जातकों की लव लाइफ कुछ खास नहीं रहेगी. सोमवार शुरू होने के साथ कठिनाई का दौर शुरू होने वाला है. सोमवार का ही दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं रहेगा. अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने और शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उस पर पानी फिर जाएगा. सिंगल को कई अनजान अपने व्यवहार से आकर्षित करेगा. लव कपल अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं.
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
पूरे सप्ताह अपनी पार्टनर के सामने वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें. सप्ताह के मध्य में आपका पार्टनर आपसे अपने लिए कोई डिमांड कर सकता है. अगर नहीं मुलाकात की तो अपने पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है. इस कारण आपका आर्थिक बजट पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा. आज कुछ बातों को लेकर इस सप्ताह आपसी कलह का योग भी बन रहा है.
कर्क साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह के मध्य में आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत करने का प्लान कर सकते हैं. यह आप दोनों का निर्णय होगा. शादीशुदा लोग अपनी फैमिली को लेकर आप कुछ परेशान होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली के लोग आप दोनों के संबंध को लेकर आप दोनों से दूरियां बना सकते हैं. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते सोमवार से ही आने शुरू हो जाएंगे.
सिंह साप्ताहिक लव राशिफल
लव लाइफ के लिए यह समय बहुत अच्छा है.पूरे सप्ताह आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा. सोमवार को सप्ताह की शुरुआत में आपका लव पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर हंसी मजाक के मूड में रहेगा. वीकेंड पर आपका बाहर जाने का प्लान बन सकता है. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं.
कन्या दैनिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार और मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ समय जरूर बिताएं. इससे आपके लव पार्टनर को अच्छा लगेगा. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से लव पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर नाराज है. मनाने के लिए कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं. वीकेंड पर शॉपिंग करना और पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करना आपके लिए अच्छा रहेगा.
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में ही आप दोनों के बीच में चल रही दूरी खत्म होगी. वीकेंड पर लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. सोमवार को ही आपका पार्टनर अपने व्यवहार के लिए आपसे सॉरी बोल सकता है. अच्छा होगा आप भी पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते को आगे बढ़ाएं.
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल
इस सप्ताह लव पार्टनर के बीच में कुछ मिस स्टैंडिंग दिखाई रहेगी. सप्ताह के मध्य में कुछ बातों को लेकर आप दोनों में अनबन बढ़ सकती है. हालात इस कदर बिगड़ेंगे कि संबंध खत्म करने की नौबत आ सकती है. अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर आपसी बातों को सुलझा लें, अगर बात नहीं बनती तो ब्रेकअप सबसे बेहतर विकल्प है. शादीशुदा हैं या फिर सिंगल्स तो इस सप्ताह लव लाइफ में खुशियां हासिल होंगीं.
धनु साप्ताहिक लव राशिफल
इस सप्ताह लव पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा यानी उसका व्यवहार भी ठीक नहीं रहेगा. कुछ गलतफहमी है तो सप्ताह के अंत तक मन को शांत करें फिर मिल कर बात करें.लव रिलेशन में किसी महिला की वजह दिक्कत आ सकती है. धनु राशि के जातकों के जीवन में सप्ताह के मध्य भाग में खट्टे मीठे अनुभव होंगे. हालांकि, लव लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी.
मकर साप्ताहिक लव राशिफल Capricorn Weekly Love Horoscope
इस सप्ताह आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ मन की बातों को शेयर करेगा. मकर राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अच्छा लगेगा. सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे. परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं. सप्ताह के अंत तक हालात सुधरेंगे. परिवार का भरपूर प्यार आपको मिलेगा.शादीशुदा हैं तो साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी होगी एवं मन प्रसन्न रहेगा.
कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार को आपकी लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी.सप्ताह के मध्य हालात बेहतर होंगे.सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में इस सप्ताह के अंत में एक नई शुरुआत होगी. लव लाइफ की शुरुआत होगी. कुंभ राशि के लोग इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर फैसले लेंगे तो बेहतर रहेगा. सप्ताह के मध्य में अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग करेंगे.
मीन साप्ताहिक लव राशिफल
मीन राशि के जातकों की जिंदगी में पूरे सप्ताह रोमांस का रोमांच रहेगा. सोमवार का दिन रोमांच से भरपूर रहेगा, यानी शरुआत ही बहुत शानदार होगी. पूरे सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा. आप जिस बात को अपने लव पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं. इस पर रजामंदी मिलेगी.
