Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की साप्ताहिक लव लाइफ, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: इस सप्ताह सभी 12 राशियों की लव लाइफ मिलीजुली रहेगी. कुछ राशियों में गलतफहमियां दूर होंगी और कुछ राशि में प्रेम बढ़ेगा. ध्यान रखें कि इस सप्ताह सूर्य और शुक्र की युति मकर राशि में होने से शुक्रादित्य योग का प्रभाव रहेगा. इसका असर भी राशियों पर पड़ेगा. साल 2026 का तीसरा सप्ताह 19 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा. साल का यह सप्ताह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है. इस सप्ताह सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जिससे काम और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के दौरान सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.