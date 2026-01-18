  • Home>
  Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की साप्ताहिक लव लाइफ, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की साप्ताहिक लव लाइफ, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: इस सप्ताह सभी 12 राशियों की लव लाइफ मिलीजुली रहेगी. कुछ राशियों में गलतफहमियां दूर होंगी और कुछ राशि में प्रेम बढ़ेगा. ध्यान रखें कि इस सप्ताह सूर्य और शुक्र की युति मकर राशि में होने से शुक्रादित्य योग का प्रभाव रहेगा. इसका असर भी राशियों पर पड़ेगा. साल 2026 का तीसरा सप्ताह 19 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा. साल का यह सप्ताह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो रहा है.  इस सप्ताह सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जिससे काम और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के दौरान सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: January 18, 2026 5:00:21 PM IST

Aries Weekly Love Horoscope
मेष साप्ताहिक लव राशिफल

पूरे सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे. ऐसा महसूस होगा, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ. अच्छा समय है और सप्ताह के मध्य में आप मन की बात अपने पार्टनर को बोल सकते हैं. यह आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप अपनी निजी लाइफ में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी. लव पार्टनर अपनी उलझन को बातचीत से सुलझा लेंगे.

Taurus Weekly Love Horoscope
वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों की लव लाइफ कुछ खास नहीं रहेगी. सोमवार शुरू होने के साथ कठिनाई का दौर शुरू होने वाला है. सोमवार का ही दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं रहेगा. अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने और शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उस पर पानी फिर जाएगा. सिंगल को कई अनजान अपने व्यवहार से आकर्षित करेगा. लव कपल अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं.

Gemini Weekly Love Horoscope
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

पूरे सप्ताह अपनी पार्टनर के सामने वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें. सप्ताह के मध्य में आपका पार्टनर आपसे अपने लिए कोई डिमांड कर सकता है. अगर नहीं मुलाकात की तो अपने पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है.  इस कारण आपका आर्थिक बजट पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा. आज कुछ बातों को लेकर इस सप्ताह आपसी कलह का योग भी बन रहा है.

Cancer Weekly Love Horoscope
कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

सप्ताह के मध्य में आप अपने पार्टनर के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत करने का प्लान कर सकते हैं. यह आप दोनों का निर्णय होगा. शादीशुदा लोग अपनी फैमिली को लेकर आप कुछ परेशान होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली के लोग आप दोनों के संबंध को लेकर आप दोनों से दूरियां बना सकते हैं. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते सोमवार से ही आने शुरू हो जाएंगे.

Leo Weekly Love Horoscope
सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ के लिए यह समय बहुत अच्छा है.पूरे सप्ताह आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा. सोमवार को सप्ताह की शुरुआत में आपका लव पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर हंसी मजाक के मूड में रहेगा. वीकेंड पर आपका बाहर जाने का प्लान बन सकता है. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं.

Virgo Today Love Horoscope
कन्या दैनिक लव राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार और मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ समय जरूर बिताएं. इससे आपके लव पार्टनर को अच्छा लगेगा. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से लव पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर नाराज है. मनाने के लिए कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं. वीकेंड पर शॉपिंग करना और पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करना आपके लिए अच्छा रहेगा.

Libra Weekly Love Horoscope
तुला साप्ताहिक लव राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में ही आप दोनों के बीच में चल रही दूरी खत्म होगी. वीकेंड पर लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. सोमवार को ही आपका पार्टनर अपने व्यवहार के लिए आपसे सॉरी बोल सकता है. अच्छा होगा आप भी पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते को आगे बढ़ाएं.

Scorpio Weekly Love Horoscope
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह लव पार्टनर के बीच में कुछ मिस स्टैंडिंग दिखाई रहेगी. सप्ताह के मध्य में कुछ बातों को लेकर आप दोनों में अनबन बढ़ सकती है. हालात इस कदर बिगड़ेंगे कि संबंध खत्म करने की नौबत आ सकती है. अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर आपसी बातों को सुलझा लें, अगर बात नहीं बनती तो ब्रेकअप सबसे बेहतर विकल्प है. शादीशुदा हैं या फिर सिंगल्स तो इस सप्ताह लव लाइफ में खुशियां हासिल होंगीं.

Sagittarius Weekly Love Horoscope
धनु साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह लव पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा यानी उसका व्यवहार भी ठीक नहीं रहेगा. कुछ गलतफहमी है तो सप्ताह के अंत तक मन को शांत करें फिर मिल कर बात करें.लव रिलेशन में किसी महिला की वजह दिक्कत आ सकती है. धनु राशि के जातकों के जीवन में सप्ताह के मध्य भाग में खट्टे मीठे अनुभव होंगे. हालांकि, लव लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी.

Capricorn Weekly Love Horoscope
मकर साप्ताहिक लव राशिफल  Capricorn Weekly Love Horoscope

इस सप्ताह आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ मन की बातों को शेयर करेगा. मकर राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अच्छा लगेगा. सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे.  परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं. सप्ताह के अंत तक हालात सुधरेंगे. परिवार का भरपूर प्यार आपको मिलेगा.शादीशुदा हैं तो साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी होगी एवं मन प्रसन्न रहेगा.

Aquarius Weekly Love Horoscope
कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार को आपकी लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी.सप्ताह के मध्य हालात बेहतर होंगे.सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में इस सप्ताह के अंत में एक नई शुरुआत होगी. लव लाइफ की शुरुआत होगी. कुंभ राशि के लोग इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर फैसले लेंगे तो बेहतर रहेगा. सप्ताह के मध्य में अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग करेंगे.

Pisces Weekly Love Horoscope
मीन साप्ताहिक लव राशिफल

मीन राशि के जातकों की जिंदगी में पूरे सप्ताह रोमांस का रोमांच रहेगा. सोमवार का  दिन रोमांच से भरपूर रहेगा, यानी शरुआत ही बहुत शानदार होगी. पूरे सप्ताह आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा. आप जिस बात को अपने लव पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं. इस पर रजामंदी मिलेगी.

Disclaimer
डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026: कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की साप्ताहिक लव लाइफ, यहां जानें सभी 12 राशियों का हाल

