Weekly Horoscope 06 To 12 Oct 2025: रिश्तों में रखने की जरूरत है संतुलन, बदलें बाधाओं को अवसर में, जानें कैसे

मेष राशि (Aries)

मेष – इस सप्ताह किसी से भी अहंकार में आकर बहस करने से बचें, वरना रिश्तों और प्रतिष्ठा दोनों पर असर देखने को मिल सकता है. भावनात्मक स्थितियों में जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए इस बार सोच-समझकर ही निर्णय लें. ऑफिस के लम्बे समय तक चलने वाले कामों को टालकर पहले जो काम जरूरी हैं, उन्हें निपटाना बेहतर होगा. कारोबार से जुड़े धन संबंधी मामलों में पूरी तरह भरोसेमंद व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दें, अन्यथा हानि की आशंका रहेगी. संतान की पढ़ाई और संस्कारों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. विवाह संबंधी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए देखभाल जरूरी है. 08 तारीख के बाद वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें.