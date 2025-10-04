Weekly Horoscope 06 To 12 Oct 2025: रिश्तों में रखने की जरूरत है संतुलन, बदलें बाधाओं को अवसर में, जानें कैसे - Photo Gallery
Weekly Horoscope 06 To 12 Oct 2025: रिश्तों में रखने की जरूरत है संतुलन, बदलें बाधाओं को अवसर में, जानें कैसे

6 To 12 October Weekly Horoscope इस सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क और अन्य राशियों के लिए समय कुछ नई चुनौतियां और अवसर लेकर आएगा. कार्यस्थल और कारोबार में अनुशासन, समझदारी और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी होगी. निवेश, पढ़ाई या महत्वपूर्ण फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और छोटे-छोटे लापरवाही के कदम न उठाएं. परिवार और मित्रों के साथ रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण, संयम और संतुलित प्रयास से आप किसी भी बाधा को अवसर में बदलकर इस सप्ताह को अपने पक्ष में कर सकते हैं. 06 से लेकर 12 अक्टूबर तक किस राशि वालों के लिए रहने वाला है खास.. पढ़े इस बार का साप्ताहिक राशिफल. 

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 4, 2025 12:09:48 AM IST

मेष राशि (Aries)

मेष – इस सप्ताह किसी से भी अहंकार में आकर बहस करने से बचें, वरना रिश्तों और प्रतिष्ठा दोनों पर असर देखने को मिल सकता है. भावनात्मक स्थितियों में जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए इस बार सोच-समझकर ही निर्णय लें. ऑफिस के लम्बे समय तक चलने वाले कामों को टालकर पहले जो काम जरूरी हैं, उन्हें निपटाना बेहतर होगा. कारोबार से जुड़े धन संबंधी मामलों में पूरी तरह भरोसेमंद व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दें, अन्यथा हानि की आशंका रहेगी. संतान की पढ़ाई और संस्कारों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. विवाह संबंधी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए देखभाल जरूरी है. 08 तारीख के बाद वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें.

वृष राशि (Taurus)

वृष – इस सप्ताह कार्यों को शांति और सहजता से पूरा करने की सलाह है, उतना ही काम लें जिसमें शारीरिक और मानसिक थकान से बचा जा सके. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस की शुरुआत के लिए लोन लेना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं. युवाओं पर यदि कार्यभार अधिक हो तो तनाव लेने से बचकर रहें. इस सप्ताह बड़े-बुजुर्गों की सेवा करना और पैतृक लोगों के प्रति सम्मान रखना लाभकारी रहेगा. माता-पिता के आशीर्वाद से आपके कार्य सफल होंगे. जो लोग हाल ही में बीमार रहे हैं या अस्पताल से लौटे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह का भी पूरी तरह पालन करना होगा.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन – इस सप्ताह अच्छा महसूस करेंगे और मन में सकारात्मक विचारों का संचार होगा. कार्यक्षेत्र में नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि लापरवाही या दूसरों पर अधिक भरोसा परेशानी खड़ी कर सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को छोटे-मोटे लाभ मिलने के संकेत हैं, साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर भी अब मिल सकता है. युवाओं में कार्य करने की ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताएं और आस-पास के लोगों से मधुर संबंध बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें, विशेष रूप से फाइबर युक्त आहार का सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा. सप्ताह के मध्य के बाद गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क – इस सप्ताह आपका मस्तिष्क तकनीकी विषयों में तेजी से काम करेगा और ग्रहों का भी पूरा सहयोग मिलेगा. ऐसे में खुद को अपडेट रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यक्षेत्र में यदि कोई आयोजन हो तो पूरी तैयारी के साथ शामिल हों, क्योंकि आपके काम की समीक्षा हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता है, वहीं सहकर्मियों से अधिक प्रशासनिक रवैया अपनाने से बचें. यदि मकान या संपत्ति संबंधी कोई निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल उसे टालना ही उचित होगा. हर काम में बड़ों की राय ज़रूर लें. सप्ताह के मध्य में कफ संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह - इस सप्ताह अनावश्यक चिंताएं आपके मन पर बोझ डाल सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि परेशानियों को पीछे छोड़कर पूरी ऊर्जा कार्य पर ही केंद्रित करें. कार्यक्षेत्र में दूसरों की सलाह को महत्व दें, भले ही सामने वाला आपसे कम अनुभवी क्यों न हो. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, वहीं लोहे के व्यापारी विशेष सतर्क रहें. मित्रों के साथ रिश्तों में आई खटास अब धीरे-धीरे दूर होगी और लंबे समय से बनी दूरियों को मिटाने का अवसर प्राप्त होगा. इस समय संबंधों को सुधारने और मन की बातें साझा करने का प्रयास करें. सेहत में मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखना आवश्यक है. यदि उच्च रक्तचाप की समस्या है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि स्थिति बिगड़ सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या – इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और यह आत्मविश्वास अधूरे कार्यों में भी सफलता दिला सकता है. यदि किसी काम को सही ढंग से योजना बनाकर किया जाए तो वह सहज ही पूर्ण हो जाएगा. समय आपके पक्ष में है, बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना भी प्रबल है. ऑफिस में पहले किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे और तरक्की की शुभ सूचना प्राप्त होगी. नया व्यवसाय शुरू करने का विचार है तो पहले उसकी रणनीति और योजना को स्पष्ट करें, उसके बाद ही शुरुआत करें. पारिवारिक जीवन में संपत्ति को लेकर विवाद या मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें. हल्की कमजोरी महसूस की आशंका है, ऐसे में पौष्टिक आहार और फलों को भोजन में शामिल करें.

तुला राशि (Libra)

तुला – इस सप्ताह सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी. ऑफिस में वरिष्ठों और सहकर्मियों से सीखने की प्रवृत्ति अपनाना लाभकारी रहेगा. व्यापारी वर्ग यदि किसी डील के लिए बड़े क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को मजबूत रखें और नफा-नुकसान का आकलन पहले ही कर लें. घर और संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना सपना अवश्य पूरा होगा, जबकि इसमें समय लग सकता है. परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, छोटी-छोटी बातों को बढ़ावा न दें, अन्यथा विवाद उत्पन्न होगा. स्वास्थ्य के मामले में ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, लेकिन अर्थराइटिस की समस्या है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक – इस सप्ताह खुद को विकसित करने का समय उपयुक्त है. ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर सतर्क रहें, कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे अन्य लोग आपके खिलाफ बॉस के मन में नकारात्मक धारणा बना सकें. व्यापारियों को पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. युवा वर्ग पिता के भावनात्मक पहलुओं का सम्मान करें और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा, परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर कार्यों को पूरा करेंगे जिससे सामंजस्य और सहयोग की भावना बढ़ेगी. ग्रहों की स्थिति कमर में परेशानी उत्पन्न कर सकती है, इसलिए विशेष सावधानी रखें और भारी सामान उठाने से बचें

धनु राशि (Sagittarius)

धनु – इस सप्ताह धनु राशि वाले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने से बचें, कठिन परिस्थितियों का धैर्य के साथ सामना करने में ही समझदारी होगी. कार्यक्षेत्र में ऑफिस के कामों को टालना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ऐसे में समय पर कार्य पूरा करें. व्यापारी वर्ग को उन वस्तुओं से लाभ मिलने की संभावना है जो लंबे समय से स्टॉक में पड़ी हुई थीं. युवा वर्ग के तीखे शब्द किसी अपने को आहत कर सकते हैं, इसलिए बोलचाल में मिठास बनाए रखें. संयम और सकारात्मकता रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. घरेलू जीवन में अनावश्यक क्रोध करने से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन 09 तारीख के बाद पाचन क्रिया कमजोर हो सकती है, ऐसे में फाइबर युक्त आहार का सेवन करना लाभकारी होगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर – इस सप्ताह मानसिक स्थिति में आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यों में ऊर्जा बनी रहेगी. स्मार्टनेस और कार्यकुशलता से आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे. पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे लोगों का नाम प्रमोशन सूची में शामिल हो सकता है. व्यापार विस्तार के लिए किसी मित्र के साथ साझेदारी करना लाभदायक रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि व्यवसाय और व्यक्तिगत रिश्तों को अलग रखने में ही समझदारी होगी. घरेलू समस्याओं को इतना महत्व न दें कि वे तनाव का कारण बन जाएं, शांति और धैर्य से उन्हें सुलझाना उचित होगा. महिलाएं घर को सजाने-संवारने के लिए खरीदारी कर सकती हैं. सेहत में फंगल इंफेक्शन परेशान से परेशान हो सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius) Aquarius Horoscope

कुम्भ – इस सप्ताह परिस्थितियाँ मिश्रित प्रभाव लेकर आ सकती हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. लंबे समय से किए गए निवेश इस समय अच्छा फल देंगे. ऑफिस में सहकर्मियों को अपने कामों की विस्तार से जानकारी देना फायदेमंद रहेगा, वहीं सभी से प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना आपके लिए लाभकारी होगा. व्यापारी वर्ग निवेश से पहले संभावित नफा-नुकसान का आकलन अवश्य करें. युवाओं को हर कदम में वरिष्ठों से सलाह लेनी चाहिए. परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना आवश्यक रहेगा. ध्यान या मेडिटेशन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा. यदि पहले से कोई बीमारी है तो उसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है.

मीन राशि (Pisces)

मीन – इस सप्ताह अपने भाग्य पर कम और पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा रखें. मेहनत के अनुसार कार्य सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे. मानसिक तनाव और आर्थिक चिंताएँ आ सकती हैं, लेकिन इन्हें अधिक महत्व न देकर धैर्य बनाए रखें. कार्यों को जल्दबाजी में न करें, बल्कि सोच-समझकर पूरा करना होगा. व्यापार में अपेक्षित मुनाफा थोड़ा कम मिल सकता है, इसलिए योजनाबद्ध निर्णय लें. विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में युवा वर्ग संयम और समझदारी से रिश्तों को मजबूत बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि समय प्रतिकूल चल रहा है. ब्लड इंफेक्शन के प्रति अलर्ट रहें और किसी भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

