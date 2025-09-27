Weekly Horoscope 29 SEP TO 05 OCT 2025: धैर्य, मेहनत और समझदारी से बनाए हर दिन को शानदार और लाभकारी. जानिए किस राशि वालों को मिलेंगे इस सप्ताह बड़े अवसर
Weekly horoscope 29 september 2025-05 October 2025: इस सप्ताह का राशिफल 29 सितंबर से लेकर 05 अक्टूबर तक सभी राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियां और लाभकारी परिस्थितियों को लेकर आया है. कार्यक्षेत्र, कारोबार के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाना होगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में समझौते और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यापारियों के लिए निवेश और लेन-देन में लाभ के अवसर बनेंगे. विद्यार्थियों और युवा वर्ग को मेहनत और एकाग्रता से लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य और परिवार के प्रति सतर्कता जरूरी है. प्रेम और सामाजिक संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. क्यों इस राशि वालों को करनी होगी दूसरों से अधिक मेहनत.. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का हाल.
मेष
मेष – इस सप्ताह आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी बड़े फैसले को अभी टाल देना बेहतर रहेगा, क्योंकि नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं मिलने वाले हैं. नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को कुछ मामलों में समझौता करना पड़ सकता है. प्रमोशन के लिए सप्ताह का मध्य शुभ रहेगा. कारोबार सही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें. युवाओं को विदेश में पढ़ाई या नौकरी के मौके मिल सकते हैं, खासकर जो पहले से प्रयास कर रहे हैं. पिता को किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता हो तो अवश्य ही लाकर देना चाहिए. सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगी, लेकिन मध्य से हाई बीपी के मरीजों को सावधान रहना होगा.
वृष
वृष- इस सप्ताह मन में आ रही नया करने की इच्छाओं को न दबाएं. देवी के आशीर्वाद से नए काम की शुरुआत होगी और यात्रा का भी अवसर मिलेगा. कामकाज को लेकर स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन 3 तारीख के बाद बॉस के साथ टकराव से बचने की कोशिश करें. रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को इस बार मुनाफा होगा, अभी सेल पर ध्यान दें, लाभ की अपेक्षा आने वाले सप्ताह करें. परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने का मौका प्राप्त होगा. स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसी योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. जो लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव की सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा.
मिथुन
मिथुन – इस सप्ताह सुख-सुविधाओं और लग्जरी से जुड़ी वस्तुओं में खर्च बढ़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. सप्ताह के मध्य में कामकाज को लेकर मीटिंग हो सकती है, इसलिए पहले से ही काम की लिस्ट तैयार रखें. व्यापार में नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है, ग्रहों का साथ भी आपको लाभ दिलाएगा. युवाओं को क्रोध पर काबू रखकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने पर ध्यान देना चाहिए. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें. सप्ताह अंत तक पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की भी संभावना है. यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम और खानपान की लापरवाही परेशानी दे सकती है.
कर्क
कर्क – इस सप्ताह रचनात्मक कार्य करने से दिमागी रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे. आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न हो. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए रास्ते स्वयं खोजने होंगे. डेकोरेशन लाइटिंग से जुड़े कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा. युवाओं को अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना भविष्य में परेशानी हो सकती है, कानूनी दांवपेच में भी फंस सकते हैं. विवाह योग्य संतान के लिए रिश्ता आ सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न दिखाएं. सेहत संबंधित मामलों में कमजोरी महसूस हो सकती है, ऐसे में खुद को हाइड्रेटेड रखने के साथ ही खानपान अच्छा रखें.
सिंह
सिंह – इस सप्ताह अधूरे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. शोध और अनुसंधान से जुड़े लोगों को सफलता मिलने की संभावना है. कलाक्षेत्र में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेंगे. बड़े कारोबारियों को जरूरी दस्तावेज अप टू डेट रखने चाहिए, नहीं तो सरकारी छानबीन में परेशानी उठानी पड़ सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि जहां एक ओर पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर मन का आलस्य आपको पीछे ढकेलेगा. सप्ताह के बीच में पुराने मित्रों से मुलाकात का अवसर मिलेगा, रिश्तों को समय देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. संतान की उन्नति होगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, वरना छोटी-मोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं.
कन्या
कन्या – इस सप्ताह सकारात्मक सोच को महत्व देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कामकाज से थोड़ा समय निकालकर अपनी पसंद का काम करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए यात्रा या ट्रांसफर की संभावना है. कार्य पूरे होंगे, लेकिन मेहनत में कमी न करें. खुदरा कारोबारियों के लिए सप्ताह शुभ है. ग्राहकों को जोड़ने के लिए सामान की गुणवत्ता बनाए रखें. पार्टनरशिप में चल रहा व्यापार लाभकारी होगा, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. युवाओं को सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. परिवार के साथ यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा. सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते समय सावधानी बरतें, गिरकर चोट लगने की आशंका है, वहीं ऊंचाई और फिसलन वाले स्थानों पर भी अर्ल्ट रहें.
तुला
बार अच्छे मुनाफे पर वापसी की संभावना है. आजीविका के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. जनरल स्टोर या राशन व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, तो वहीं खुदरा व्यापारी मनचाहा मुनाफा प्राप्त करने में पीछे रह सकते हैं. युवाओं को मित्रों के साथ मनमुटाव से बचना होगा. कलात्मक कार्यों के लिए समय अनुकूल रहेगा. परिवार के पुराने मतभेद भुलाकर रिश्तों को मजबूत करने का समय है. सप्ताह के अंत में दुर्घटना की आशंका है, सतर्क रहें. लैपटॉप और मोबाइल का अधिक प्रयोग आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है.
वृश्चिक
तुला - इस सप्ताह तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ होगा. यदि आपने कहीं निवेश किया था तो इस बार अच्छे मुनाफे पर वापसी की संभावना है. आजीविका के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. जनरल स्टोर या राशन व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, तो वहीं खुदरा व्यापारी मनचाहा मुनाफा प्राप्त करने में पीछे रह सकते हैं. युवाओं को मित्रों के साथ मनमुटाव से बचना होगा. कलात्मक कार्यों के लिए समय अनुकूल रहेगा. परिवार के पुराने मतभेद भुलाकर रिश्तों को मजबूत करने का समय है. सप्ताह के अंत में दुर्घटना की आशंका है, सतर्क रहें. लैपटॉप और मोबाइल का अधिक प्रयोग आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है.
धनु
धनु – इस सप्ताह खुशियां आपके जीवन में आएंगी और इन्हीं अच्छे पलों से आप इस बार ऊर्जावान रहेंगे. ऑफिस में स्थितियां सामान्य रहेंगी. फुटकर व्यापारियों को उत्पादों में वैरायटी और रेंज बनाए रखना होगा. उच्च शिक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थी रुकावट महसूस कर सकते हैं लेकिन धैर्य रखें, परिस्थितियाँ जल्दी अनुकूल होगी. समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं आएंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बिगड़ने की आशंका है. शुगर से पीड़ित लोगों को खानपान में विशेष सावधानी बरतनी होगी, और व्यायाम तथा डॉक्टर की सलाह का पालन करें. यदि मन में चिंता हो और रास्ता न मिले तो ध्यान और मेडिटेशन से मन को शांत रखें.
मकर
मकर – इस सप्ताह हर एक कदम सोच-समझकर उठाएं. सप्ताह के शुरुआत में पैसे की कमी रह सकती है, इसलिए धैर्य रखें. रुके हुए कार्यों पर ध्यान देना होगा. अधीनस्थों का बदलता व्यवहार तनाव दे सकता है, लेकिन मानसिक दृढ़ता से आप इसे संभाल लेंगे. ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग दस्तावेज मजबूत रखें. युवा वर्ग यारी दोस्ती में अधिक समय देंगे, पुराने मित्रों से भेंट होगी. विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे. संवाद और सहयोग के जरिए परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाएं. पिता के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी राय अवश्य लें. मौसम के बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें. सप्ताह के मध्य में रक्तचाप के रोगियों को सावधान रहना होगा.
कुम्भ
कुम्भ – इस सप्ताह ऊर्जा स्तर ऊँचा रहेगा, ऐसे में आप काफी एक्टिव भी रहेंगे. धार्मिक यात्रा के अवसर बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को 3 तारीख के बाद रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन मनचाहे ट्रांसफर के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें. व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, लेकिन प्रयास में कमी न आने दें. युवाओं को नए रिश्तों में भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दें. छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी समस्याओं से सतर्क रहें, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है.
मीन
मीन – इस सप्ताह क्षमता से अधिक काम भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह है. आजीविका में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठों के मार्गदर्शन से नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. व्यापार में कुछ नया करने का समय है, साथ ही ग्राहकों की जरूरत के अनुसार स्टॉक रखें. घर में किसी विवाद को बढ़ावा न दें, वरना करीबी दूरी बना सकते हैं. कोशिश करें कि हर विवाद का समाधान सहमति से हो. सप्ताह के मध्य में मेहमानों का आगमन होगा और उनके साथ कहीं घूमने-फिरने का अवसर भी मिलेगा. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें कोई लापरवाही नहीं करनी है.