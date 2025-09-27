Weekly Horoscope 29 SEP TO 05 OCT 2025: धैर्य, मेहनत और समझदारी से बनाए हर दिन को शानदार और लाभकारी. जानिए किस राशि वालों को मिलेंगे इस सप्ताह बड़े अवसर

Weekly horoscope 29 september 2025-05 October 2025: इस सप्ताह का राशिफल 29 सितंबर से लेकर 05 अक्टूबर तक सभी राशियों के लिए नए अवसर, चुनौतियां और लाभकारी परिस्थितियों को लेकर आया है. कार्यक्षेत्र, कारोबार के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाना होगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में समझौते और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यापारियों के लिए निवेश और लेन-देन में लाभ के अवसर बनेंगे. विद्यार्थियों और युवा वर्ग को मेहनत और एकाग्रता से लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य और परिवार के प्रति सतर्कता जरूरी है. प्रेम और सामाजिक संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. क्यों इस राशि वालों को करनी होगी दूसरों से अधिक मेहनत.. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का हाल.