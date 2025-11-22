Weekly Horoscope : ग्रहों की बदलती चाल इस सप्ताह कई राशियों की किस्मत को देने वाली है, नया मोड़. जानिए करियर, स्वास्थ्य और धन पर क्या कुछ पड़ेगा खास प्रभाव
Weekly Horoscope 24-30 NOVEMBER 2025: ग्रहों की बदलती चाल इस सप्ताह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए अनुभव और सीख लेकर आ रही है. करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक परिस्थितियों पर इसका प्रभाव अलग-अलग तरीकों से दिखाई देगा. धनु से मीन राशि में चंद्रमा का राशि परिवर्तन कई लोगों के लिए बेहतर परिणाम और कई लोगों को करियर में चुनौतियां को लेकर आ सकता है. यह समय नई जिम्मेदारियों और अवसरों की शुरुआत कर सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. 26 के बाद शुक्र भी अपने घर को छोड़कर मंगल के साथ वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए जानते हैं, इस सप्ताह सभी राशियों का क्या कहता है लक.
मेष साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि - इस सप्ताह यदि आप किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो सप्ताह के मध्य के बाद कदम बढ़ाना अधिक लाभदायक रहेगा. कठोर परिश्रम के साथ भाग्य आपका सहयोग करेगा और कई काम उम्मीद से बेहतर परिणाम देंगे. आईटी और सॉफ्टवेयर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्त रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में कामकाज सामान्य गति से आगे बढ़ेगा. युवाओं को मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है. परिवार में सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहेंगे, जिससे घरेलू माहौल हल्की भागदौड़ भरा रहेगा. बड़े भाई का खर्च इस सप्ताह कुछ बढ़ सकता है, लेकिन स्थिति जल्द ही संतुलित हो जाएगी. स्वास्थ्य के मामले में लीवर से जुड़ी कोई परेशानी उभर सकती है, ऐसे में अनदेखी न करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. गर्भवती महिलाओं को 27 तारीख के बाद विशेष सावधानी रखनी चाहिए.
मिथुन साप्ताहिक राशिफल
मिथुन राशि - इस सप्ताह आपको अपने जनसंपर्क और नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता नजर आ रही है. जिन लोगों से लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, उन्हें फोन कर हालचाल पूछें, यह आपके लिए नए अवसर भी खोल सकता है. करियर से संबंधित नई योजनाएं बनाना लाभकारी रहेगा. व्यापारी विशेष ध्यान रखें कि इस समय व्यापार को बदलने या शिफ्ट करने का विचार छोड़ देना ही बेहतर होगा. प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी पुरानी रणनीति पर दोबारा विचार करें और नए तरीके से पढ़ाई का प्लान बनाएं, ऐसा करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए समय निकालकर उनके साथ बैठें और सही दिशा दिखाएं. आपका मार्गदर्शन उनके लिए बेहद सहायक साबित होगा. सप्ताह अंत में पिता स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. स्वास्थ्य में फेफड़ों से जुड़ी परेशानी सतर्क रहने के लिए संकेत दे रही है, प्रदूषण से बचें और यदि धूम्रपान करते हैं तो तुरंत छोड़ने का संकल्प लें.
कर्क साप्ताहिक राशिफल
कर्क राशि - इस सप्ताह बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक मजबूती लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिसे आपको उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर में प्रगति का मार्ग खोल सकती है. व्यापार में नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है, आपके साथी भी इन्हें लागू करने में पूरा सहयोग देंगे. ग्राहकों से बकाया राशि मांगने में झिझकें नहीं, इससे चल रही आर्थिक परेशानी काफी हद तक कम होगी. विद्यार्थियों का चिंता पर नहीं बल्कि पढ़ाई पर फोकस करने का समय है. पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और घर में सौहार्द का माहौल बना रहेगा. संतान के व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. विवाह के लिए रिश्ते खोजने वालों की चिंता अब कम होती नजर आ रही है. इस बार दिन के अंत तक थकान या स्वास्थ्य से जुड़ी हल्की समस्या सामने आ सकती है, इसलिए रात को पर्याप्त आराम लें और समय से सोने की आदत अपनाएं.
सिंह साप्ताहिक राशिफल
सिहं राशि- इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहने वाला है. आपको अपने कार्यों में बुद्धि, रचनात्मकता और नई रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी. ऑफिस के कामकाज में जितना अधिक नयापन लाएंगे, उतनी ही सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. रोजगार को लेकर कुछ चिंताजनक स्थितियाँ सामने आ सकती हैं, जबकि वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बड़े कपड़ा कारोबारी नयी डील के लिए सप्ताह मध्य की प्रतिक्षा करें, इस समय बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष सतर्क रहना होगा, खासकर वह लोग जो सैन्य विभाग में प्रवेश का लक्ष्य रखते हैं. इस दौरान मेहनत और अनुशासन ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन भाई-बहनों के बीच किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है. सेहत में कमर और पीठ दर्द परेशान कर सकते हैं, इसलिए लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें.
कन्या साप्ताहिक राशिफल
कन्या राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और परिणामों का संतुलित समय लेकर आ रहा है. ऑफिस में आपको पूरी एकाग्रता और गंभीरता के साथ काम करना होगा, क्योंकि ऑफिशियल जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक तनाव महसूस हो सकती है. व्यापार में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि व्यवसाय से जुड़ी कुछ चिंताएँ भी मन में चलती रहेंगी. खुदरा व्यापारियों को लोन लेने से इस बार बचना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां नुकसान करने के फिराक में नजर आ रही है. विदेशी वस्तुओं के व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में स्वाभाविक रूप से मन भी लगेगा. जीवनसाथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए संवाद में मधुरता बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. वाहन चलाते समय सतर्क रहें, विशेषकर आपको यदि तेज गति की आदत है, क्योंकि लापरवाही नुकसान दे सकती है. दोपहिया वाहन में दूर की यात्रा करने से बचना होगा. ठंड से बचाव जरूरी है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें .
तुला साप्ताहिक राशिफल
तुला राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अनुशासन का मिश्रण लेकर आएगा. नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को नियम बनाना और उन्हें लागू करना कठिन हो सकता है, जिससे कार्य समय पर पूर्ण होने में बाधाएं आएंगी. इसलिए हर कार्य की योजना पहले से बनाकर समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक रहेगा. कचहरी या न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को अपने कौशल को निखारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. युवाओं को नयी नौकरी के लिए विदेश से संबंधित कंपनी या फिर विदेश में जाने का मौका प्राप्त हो सकता है. यदि आपकी पुत्री संतान है तो इस सप्ताह उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ संवाद करें, यह आपको मानसिक संतोष और भावनात्मक शांति प्रदान करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत आपके लिए बेहद लाभकारी होगी, अतः इसका कठोरता से पालन करें. अत्यधिक मानसिक तनाव या दूसरों से ईर्ष्या करने का भाव आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए मन को शांत रखें.
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल
वृश्चिक राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को नए रूप देने और जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने वाला रहेगा. आय बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयास करने पड़ सकते हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम आगे देखने को मिल सकता है. जो लोग नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि ग्रहों का सहयोग किसी बेहतर अवसर की ओर संकेत कर रहा है. प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है, जहां उनकी कार्यशैली और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. व्यापारी वर्ग सोचा हुआ मुनाफा इस बार कमा पाने से सफल होते नजर आ रहें हैं, उधार में दिया हुआ धन भी प्राप्त होगा. पारिवारिक स्तर पर छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी शांत प्रवृत्ति और समझदारी माहौल को फिर से सहज और खुशहाल कर देगी. इस सप्ताह हाथों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा. प्लांट, फैक्ट्री या मशीनों से जुड़े कार्यों में थोड़ी सी लापरवाही भी समस्या बढ़ा सकती है. यदि पहले हाथों में चोट या फ्रैक्चर की परेशानी रही है, तो और अधिक सतर्क रहें.
धनु साप्ताहिक राशिफल
धनु राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यक्तित्व और कार्य दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. जो लोग स्वभाव से थोड़े अंतर्मुखी हैं, उनके भीतर ग्रह ऊर्जाएं नई आत्मविश्वास पूर्ण अभिव्यक्ति जगाने वाली हैं, जिससे सामाजिक और प्रोफेशनल व्यवहार में सकारात्मक खुलापन दिखाई देगा. ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जहां आपका आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी बनेगा. आयात–निर्यात से जुड़े लोगों को सतर्क रहकर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि छोटी चूक भी नुकसान दे सकती है. सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता रहेगी. होटल रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापार में मुनाफे को लेकर सजग रहना होगा, इस समय हो सकता है अधिक निवेश करना पड़ जाए. सप्ताह के पहले दो दिन मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. यदि वह पहले से अस्वस्थ हैं, तो किसी भी लापरवाही से बचना चाहिए और आवश्यक देखभाल पर जोर देना चाहिए. गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को सावधानी बरतनी होगी, खासकर चलते समय, क्योंकि घुटने में चोट लगने की आशंका है.
मकर साप्ताहिक राशिफल
मकर राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से सतर्क रहने का संदेश दे रहा है. अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में धन संबंधी कुछ दबाव महसूस हो सकता है. करियर के क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियां भले पदोन्नति की मजबूत उम्मीद न दिखाएं, लेकिन ग्रहों का प्रभाव इतना मजबूत है कि आपकी नौकरी स्थिर बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी उपयोगिता भी बढ़ेगी. व्यापार करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है, जबकि उधारी देने में सावधानी बरतनी है, वरना धन लंबे समय तक अटक सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ऐसे में अध्यापक और किसी बड़े से मार्गदर्शन लेना चाहिए. परिवारिक जीवन उत्साह और खुशियों से भरा रहेगा. जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, वहां हंसी-खुशी का माहौल पूरे सप्ताह मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत आरामदायक रहेगी, लेकिन आगे चलकर सिरदर्द या मानसिक थकान की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
कुंभ साप्ताहिक राशिफल
कुंभ राशि - इस राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कार्य और आध्यात्मिकता, दोनों के बीच संतुलन बनाने वाला होगा. नियमित उपासना या ध्यान आपको मानसिक स्थिरता देगा और निर्णय क्षमता भी मजबूत करेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य शैली में कुछ सुधार करने होंगे, क्योंकि बदलते माहौल में नई रणनीति ही सफलता की कुंजी बनेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को तकनीक का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, इससे न केवल कार्य आसान होगा बल्कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त भी मिलेगी. व्यापारिक माहौल में चल रही राजनीति से सावधान रहें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें. युवाओं को किसी तीसरे व्यक्ति परअत्यधिक भरोसा धोखा दिला सकता है. परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसलिए उन पर पूरा ध्यान और समय देना जरूरी रहेगा. सप्ताह का अंत मानसिक शांति और परिवार के साथ बेहतर समय बिताने का अवसर प्रदान करेगा. सेहत की बात करें तो इस सप्ताह ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका है, खासकर जिन लोगों को पहले से यह समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए.
मीन साप्ताहिक राशिफल
मीन राशि - इस राशि के लोगों को सप्ताह के शुरुआत से ही सतर्कता बरतनी होगी. ग्रहों का प्रभाव संकेत दे रहा है कि चोट या किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान की आशंका बन सकती है, इसलिए शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ वित्तीय मामलों में भी सावधानी जरूरी है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ेगा और समय-सीमा को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. प्रबंधन या नेतृत्व से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. व्यापारियों को किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचना चाहिए, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग अपने सभी विषयों को दोहराते रहें, इस बार रिवीजन आपके लिए अति उपयोगी साबित होगी. पारिवारिक वातावरण कुछ तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद और पिता की नाराजगी मन को विचलित करने वाली होगी, ऐसे में धैर्य बनाए रखना और घर के माहौल को शांत रखना ही