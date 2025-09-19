Weekly Horoscope 22-28 September 2025: ग्रहों के संयोग और मां दुर्गा के आशीर्वाद से इस सप्ताह किन राशि वालों को मिलेंगी ढेरों खुशियां और किसे करना होगा चुनौतियों का सामना
Weekly horoscope 22-28 September 2025: इस सप्ताह नवरात्रि का शुभ समय सभी राशियों के जीवन में नए अनुभव और अवसर लेकर आ रहा है. मां दुर्गा की कृपा से कहीं रुके हुए काम पूरे होंगे तो कहीं नए रिश्तों और करियर में प्रगति का मार्ग खुलेगा. ग्रहों का संयोग जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोग प्रमोशन और नए अवसर पा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा. विद्यार्थी और युवाओं के लिए आने वाला समय मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. सेहत और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. आइए जानते हैं क्या शुभ है इस सप्ताह आपके लिए और इस नवरात्रि आपको कैसे प्राप्त होगा देवी मां का आशीर्वाद.
मेष
मेष- इस सप्ताह देवी मां के दर्शनों से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है. मां को लाल चुनरी या लाल रंग का फूल भेंट करें. कहीं से आर्थिक बल मिलेगा, ऐसे में पूरा निवेश या फिर किसी को दिया गया उधार भी वापस मिल सकता है. यदि आप अभी तक अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो शायद प्रमोशन मिल ही जाए. नई पार्टनरशिप इस बार काफी मुनाफा लेकर आने वाली है, ऐसे में एक-दूसरे के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रखें. युवाओं को इस बार नए दोस्त सोच-समझकर बनाने चाहिए, ध्यान रहे कि किसी के बाहरी आवरण को देखकर आकर्षित न हों. घरेलू चुनौतियों से दो-दो हाथ करने पड़ सकते हैं और यह स्थितियां सप्ताह की शुरुआत में अधिक रहने वाली हैं. सेहत को लेकर एसिडिटी की समस्या इस सप्ताह अधिक रहेगी, इसलिए लिक्विड चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
वृष
वृष – इस सप्ताह नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है. घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए मां का आशीर्वाद अनिवार्य होगा, ऐसे में देवी मां को रसीली मिठाई का भोग लगाएं. ऑफिस के पेंडिंग कार्यों को पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी, ग्रह भी आपके फेवर में हैं. नौकरीपेशा से जुड़े लोगों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए. सप्ताह के मध्य कार्यभार बढ़ेगा. व्यापार में यदि आप घाटे की ओर जा रहे हैं तो इसे लाभ तक पहुंचाने की योजना बनाएं. युवाओं को बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर प्राप्त होगा. 25 तारीख तक क्रोध पर संयम रखने की सलाह है. सुख हो या दुख, सभी परिस्थितियों में परिवार के साथ रहें और उनसे हर पल को बांटते चलें. इस बार धार्मिक यात्रा की प्लानिंग भी बनानी होगी. स्वास्थ्य में इस बार फिसलन वाली जगहों पर संभलकर चलने की सलाह हैं, क्योंकि घातक चोट लग सकती है.
मिथुन
मिथुन – इस सप्ताह देवी को प्रसन्न करना आपके लिए शुभ रहेगा. उन्हें हरे रंग वस्त्र भेंट करें और जो लोग देवी की स्थापना करना चाहते हैं, वह अवश्य करें. खुद को कंट्रोल में रखें, अत्यधिक आलस्य आपकी मेहनत को जंग लगा सकती है. दूसरी ओर, ग्रहों का ताप शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप क्रोध अधिक आएगा. मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को बॉस के नेतृत्व में काम करने का मौका प्राप्त होगा. सरकारी कामकाज में लापरवाही कतई न करें. खुदरा व्यापारियों को छोटे-छोटे मुनाफे को जोड़कर आने वाले दिनों में निवेश के लिए इकट्ठा करना होगा. जो युवा सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत में कोताही नहीं बरतनी चाहिए. पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यदि आप बीमार भी चल रहे हैं, तो समय रहते ठीक हो जाएंगे.
कर्क
कर्क – यह सप्ताह मां दुर्गा को समर्पित रहने वाला है. आपके लिए भी स्थितियां सामान्य ही रहेंगी, ऐसे में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां को खीर का भोग अवश्य लगाएं. शुरुआत अपने घर से करनी होगी, किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते समय सभी वरिष्ठों के पांव छूकर ही निकलें. सरकारी नौकरी में प्रयास करने वालों को 26 तारीख से पहले शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. बिजनेस से संबंधित मामलों में लाभ पाने के लिए आपको किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में रहना होगा. युवाओं को अपने रुचिकर कार्य करने चाहिए, कला को निखारने का समय चल रहा है. घर को सुसज्जित और साफ-सुथरा रखने का सही समय है. संतान का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा हो तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें. हेल्थ में अधिक पिसा और चिकनाई युक्त भोजन के सेवन से बचना चाहिए.
सिंह
सिंह – इस सप्ताह सिंह राशि वाले कलश स्थापना के साथ देवी को रोज लाल फूलों से सज्जित करें और उन्हें गोल्डन रंग की लहंगा-चुनरी भेंट करें. खुद को व्यस्त रखते हुए कानूनी पचड़ों से दूर रहें. सप्ताह की शुरुआत में आप काफी एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं मन में कोई अज्ञात भय आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है, ऐसे में खुद को ऊर्जावान रखना होगा. नौकरी में आवेदन भरने वालों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ सकता है. बॉस के साथ अनबन न हो, इस बात का ध्यान रखना होगा. व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भेंट की संभावना है, जो भविष्य में लाभ दिलाएगी. यदि घर में बच्चे हैं तो उनके साथ मौज-मस्ती के लिए समय निकालें. खानपान में फल और जूस का सेवन अधिक करें, संभव हो तो एक दिन का उपवास करना भी लाभकारी सिद्ध होगा.
कन्या
कन्या – इस सप्ताह आपको देवी का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ करना है. यह आपको सुबुद्धि देगी और अटके सभी काम पूरे करने वाली हैं. घर में यदि देवी मां की प्रतिमा है तो उन्हें दूर्वा की माला पहनाएं और भजन करें. इस बार दूसरों के साथ अनावश्यक अहंकार की लड़ाई न करें, तो वहीं दूसरी ओर, बोली-भाषा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि लाख कोशिशों के बाद भी कार्य न बन रहा हो तो अनावश्यक मेहनत कर खुद को हताश न करें, सब देवी मां पर छोड़ दें. ऑफिस में बॉस की पैनी निगाह आपके कामकाज पर रहने वाली है, बस गलतियां न हों, इस बात का ध्यान रखें. सिविल से संबंधित कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है. युवाओं को विवादों में नहीं बोलना है. किसी बड़े कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे सामाजिक तौर पर पुरस्कार प्राप्त होगा. यदि आप मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो बेहद अलर्ट रहें.
तुला
तुला – इस सप्ताह देवी मां के आगमन के साथ ही आपको घर की सभी महिलाओं का उतना ही सम्मान करना है जितना कि देवी मां का. देवी को चमकीले वस्त्र पहनाएं. अपनों के बीच रहें और ध्यान रखें कि किसी का दिल न दुखे. सभी के साथ तालमेल आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है. नई नौकरी पाने का समय चल रहा है. टीम वर्क में काम करना बेहतर साबित होगा. व्यापारिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण कदम न उठाते हुए इस बार केवल प्लानिंग करें. युवा वर्ग मानसिक चिंता से दूर रहें और शारीरिक मेहनत पर ध्यान दें. संपत्ति को लेकर विवादों को टालना बेहतर होगा. भाइयों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हर काम का निपटारा करना चाहिए. घर का बजट बनाकर चलें. सेहत में यूरिन इन्फेक्शन और स्टोन का दर्द इस बार परेशानी का कारण बन सकते हैं. लापरवाही पुराने रोगों को भी जगा सकती है.
वृश्चिक
वृश्चिक – इस सप्ताह देवी की पूजा-पाठ में कोई कमी नहीं रखनी है. साथ ही पवनपुत्र हनुमान जी की भी उतनी ही सेवा करनी होगी. दोनों को ही लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनाएं. कामकाज में भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, आपकी चंचलता कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखेगी. नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह सप्ताह कुछ खास नहीं जाने वाला है, यदि अच्छा पैकेज न मिले तो जल्दबाजी में निर्णय न लें. खुदरा व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवाजाही आर्थिक लाभ देकर जाएगी, जबकि खाद्य से संबंधित व्यापार में इस बार निराशा हाथ लग सकती है. युवा वर्ग ध्यान रखें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कानून की चपेट में आ जाएं. मित्रों व जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल मुश्किलों से बाहर ले आएगा. हेल्थ में डॉक्टर की सलाह से खानपान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं. आपका खानपान पौष्टिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें.
धनु
धनु – जो धनु राशि वाले कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, उन्हें देवी के आगमन से राहत मिलने की संभावना है. देवी की प्रतिमा को घर में लाना या फिर भंडारा कराना शुभ रहेगा. इस सप्ताह धन खर्च से लेकर निवेश तक की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तालमेल आपको मानसिक चिंता से दूर रखेगा. किसी पर निर्भर नहीं रहना है और न ही दूसरों के भरोसे में अपना काम छोड़ें. मेहनत के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे में खुद पर भरोसा रखें. होटल-रेस्टोरेंट के कारोबारी यदि कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इस बार सिर्फ प्लानिंग करें. युवाओं को नकारात्मक विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय गलत मार्ग पर ले जाने वाले विचार मन में जगह बनाने की कोशिश करेंगे. माताएं छोटे बच्चों के खानपान में लापरवाही न बरतें. बीमारी छोटी हो या बड़ी, उसका खुद से इलाज न करें.
मकर
मकर– इस सप्ताह देवी मां आपसे अधिक सेवा कराने वाली हैं, ऐसे में पूरे नवरात्रि किसी आस-पास के मंदिर में देवी दर्शन के लिए जाएं. देवी को कढ़ाई वाले वस्त्र भेंट करें. पार्टनर और सहयोगियों से आपके बिगड़े संबंध पुनः स्थापित होंगे. सप्ताह के मध्य में आवश्यकता से अधिक बातचीत पर रोक लगानी चाहिए. जरूरतमंदों की क्षमतानुसार मदद करें, लेकिन उधार देने से बचें. आजीविका के क्षेत्र में खुद को तैयार रखें, क्योंकि कठोर तप आपकी राह देख रहा है. नौकरी में बदलाव करने के लिए यह सप्ताह उपयुक्त रहेगा. खुदरा व्यापारी देशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करें, निस्संदेह लाभ होगा ही. कुल में वृद्धि होगी, सप्ताह मध्य तक शुभ सूचना मिलने की प्रबल संभावना है. स्वास्थ्य की दृष्टि से नकारात्मक ग्रह चोट पहुंचाने के फिराक में हैं, ऐसे में खुद को सजग रखें. इस राशि के छोटे बच्चों को भी अग्नि से बचाकर रखना होगा.
कुंभ
कुंभ– इस सप्ताह हर कार्य को करने से पूर्व मां दुर्गा का ध्यान करें. जो लोग भंडारा या फिर देवी मां की चौकी करने का विचार बना रहे हैं, वह अवश्य करें और हां, अच्छे से अच्छा करें, किसी प्रकार की कमी न रखें. गंभीर सोच आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, बस जो भी प्लान करें उसे लेकर जल्दबाजी न करें. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किन्हीं बातों को लेकर अहंकार का टकराव न करें. बॉस का हाथ आपके सिर पर होगा, इस समय को जाया न होने दें. कारोबार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पूर्व प्लानिंग कर लें. युवाओं को वरिष्ठों के सानिध्य में रहना होगा. विद्यार्थियों को भी पुराने चैप्टर पढ़ते रहना चाहिए. जहां एक ओर कोर्स आदि का प्लान करने वालों के लिए समय अच्छा है, वहीं एडमिशन लेकर आप इसका लाभ ले सकते हैं. अपनों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें. सेहत को देखते हुए इस बार बासी भोजन से परहेज करें.
मीन
मीन– मीन राशि वाले देवी को प्रसन्न करने का कोई भी मौका हाथ से जाने न दें. घर की छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और गिफ्ट भी दें. देवी को मेवे का भोग लगाएं और पंचामृत अवश्य रखें. सप्ताह मध्य तक अनावश्यक शॉपिंग भी सोच-समझकर करें. नौकरीपेशा से जुड़े लोग मीटिंग के दौरान खुद में कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि ऐसा करना आपको प्रमोशन की ओर ले जा सकता है. व्यापारिक मामलों में इस बार कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि सप्ताह के अंत तक आते-आते यह मुनाफा भी देकर जाएगा. अभिभावकों से अनावश्यक जिद करने से बचें. सैन्य विभाग में तैयारी करने वाले युवाओं को फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ ज्ञान को भी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. मामा पक्ष की ओर से शुभ सूचना मिलने की संभावना है. मां का जन्मदिन हो तो उन्हें मनचाहा उपहार अवश्य लाकर दें. अस्थमा रोगियों को इस समय बस लापरवाही से बचना होगा.