Weekly Horoscope 22-28 September 2025: ग्रहों के संयोग और मां दुर्गा के आशीर्वाद से इस सप्ताह किन राशि वालों को मिलेंगी ढेरों खुशियां और किसे करना होगा चुनौतियों का सामना

कन्या – इस सप्ताह आपको देवी का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ करना है. यह आपको सुबुद्धि देगी और अटके सभी काम पूरे करने वाली हैं. घर में यदि देवी मां की प्रतिमा है तो उन्हें दूर्वा की माला पहनाएं और भजन करें. इस बार दूसरों के साथ अनावश्यक अहंकार की लड़ाई न करें, तो वहीं दूसरी ओर, बोली-भाषा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि लाख कोशिशों के बाद भी कार्य न बन रहा हो तो अनावश्यक मेहनत कर खुद को हताश न करें, सब देवी मां पर छोड़ दें. ऑफिस में बॉस की पैनी निगाह आपके कामकाज पर रहने वाली है, बस गलतियां न हों, इस बात का ध्यान रखें. सिविल से संबंधित कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है. युवाओं को विवादों में नहीं बोलना है. किसी बड़े कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे सामाजिक तौर पर पुरस्कार प्राप्त होगा. यदि आप मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो बेहद अलर्ट रहें.